Trump asegura que el obstaculo para finalizar la guerra en Ucrania es que Zelenski y Putin “se odian”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimír Putin, fue positiva, pero que el principal obstaculo para la paz en Ucrania continúa siendo el “odio” entre el líder del Kremlin y el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Tuvimos una gran conversación. Él (Putin) quiere llegar a un acuerdo, y si Zelenski también quiere hacerlo, sería algo muy bueno”, precisó Trump a la prensa un día después de mantener una llamada con el presidente ruso.

Al ser cuestionado por el principal obstaculo para que haya un acuerdo entre ambos países en guerra para poner fin al conflicto que lleva más de cuatro años, aseguró que “más que nada, se trata de dos personas que se odian”.

“Eso es lo que pienso porque hablo con la gente. De ​​hecho, hablar con la gente es lo único que he hecho toda mi vida. Sé cómo funcionan los acuerdos, y estas son dos personas que están cansadas de luchar”, agregó.

“Tuvimos una buena conversación. Podría suceder”, finalizó el republicano en referencia a una acuerdo entre ambos países antes de volver a insistir en que “demasiada gente está muriendo” a diario en la guerra.

Por su parte, el Kremlin aseguró que, durante la llamada que mantuvieron el martes Putin y Trump, el mandatario estadounidense pidió acabar “pronto” con el conflicto.

Además, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio calificó de “sustanciales” las negociaciones mantenidas el pasado fin de semana por los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, pese a que Moscú y Kiev se mostraron con ellos inamovibles en sus respectivas exigencias.

Asimismo, aseguró que en las próximas semanas se podría desarrollar unas directrices para avanzar y reanudar las negociaciones, algo a lo que el Kremlin ha respondido este mismo miércoles, afirmando que la hoja de ruta de la que habla Rubio es de momento solo una propuesta, pero que apoya la posible celebración de una reunión tripartita con Ucrania.