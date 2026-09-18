Atentado suicida contra complejo policial deja al menos 17 muertos en Pakistán

Atentado suicida en Pakistán

Al menos 17 personas, entre ellas cinco policías, murieron y otras 73 resultaron heridas este viernes tras un atentado suicida perpetrado contra un complejo policial en Kohat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste de Pakistán.

Fuentes policiales informaron a la agencia EFE que, el ataque ocurrió cerca de las 13:15 hora local (08:15 GMT), cuando los fieles participaban en la oración musulmana.

El agente del centro de control de la Policía de Kohat, Raza Khan, precisó que entre los heridos hay elementos policiales y que 15 de ellos se encuentran en estado crítico.

“La cifra de muertos ha alcanzado los 17, incluidos cinco agentes de Policía, mientras que otras 73 personas —entre ellas también policías— han resultado heridas. De los heridos, 15 se encuentran en estado crítico”, expresó Khan.

A tal efecto, el atacante utilizó un vehículo cargado de explosivos que impactó contra la entrada del recinto policial y luego detonó. En el momento de la primera explosión se registró un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y diversos hombres armados, en donde se produjo una segunda detonación dentro de las instalaciones.

El inspector general de la Policía de Khyber Pakhtunkhwa, Zulfiqar Hameed, destacó que las primeras investigaciones apuntan a que el vehículo chocó contra la puerta del complejo antes de explotar, al momento que comenzaron los disparos.

“El vehículo golpeó la puerta y después explotó, y también hubo disparos”, manifestó Zulfiqar Hameed a la cadena local Geo News.

Por otro parte, Khan agregó que al menos 6 de los atacantes murieron mientras intercambiaban disparos con las fuerzas de seguridad.

Con información de EFE