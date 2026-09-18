Trump busca reunirse con Delcy Rodríguez en la Asamblea de la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El diario estadounidense Axios informó que el presidente de EU, Donald Trump, considera sostener la próxima semana un encuentro bilateral con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en su visita a Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas.

De concretarse, sería la primera reunión entre Trump y Rodríguez y el primer encuentro entre un mandatario estadounidense y un gobernante venezolano en más de una década. El antecedente más reciente sucedió en 2015, cuando Barack Obama y Nicolás Maduro coincidieron en la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá.

Trump tiene programado llevar a cabo el próximo martes su discurso ante la Asamblea General de la ONU. También anticipa reunirse con dirigentes de países del Golfo Pérsico para discutir sobre la guerra en Irán.

Según Axios, el mandatario estadounidense pretende aprovechar su estancia en Nueva York para encontrar un espacio en su agenda y reunirse con Rodríguez.

La probabilidad de un encuentro ya había sido mencionada por Trump el domingo pasado, cuando viajaba a bordo del Air Force One, declaró a periodistas que existía la posibilidad de reunirse próximamente con la dirigente venezolana.

Acercamiento entre EU y Venezuela

La reunión acontecería después de un cambio en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. A consecuencia de la captura y deposición de Nicolás Maduro en Caracas en enero de este año, la administración de Trump respaldó al nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, quien antes ocupaba la vicepresidencia.

Estados Unidos y Venezuela restablecieron sus relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019.

Uno de los principales acuerdos obtenidos entre ambos países es un pacto petrolero que autorizará a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

Con información de EFE