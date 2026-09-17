Mueren al menos 48 personas en Nigeria por consumir alcohol adulterado con metanol

Arresto de 15 personas por su presunta participación artesanal del alcohol adulterado (Especial)

Autoridades de Nigeria informaron que al menos 48 personas murieron en el estado de Ondo, en el sur del país, después de consumir una bebida alcohólica de fabricación casera que habría sido adulterada con metanol.

El comisionado de Salud de Ondo, Banji Ajaka, reveló que cerca de un centenar de personas permanecen bajo atención médica. En cambio, las autoridades nigerianas estiman en 182 el número de personas afectadas por el consumo de la bebida.

Los casos se hallan en las áreas de gobierno local de Odigbo e Irele, donde las autoridades desplegaron un operativo para atender a los afectados y evitar que aumente el número de víctimas.

“La causa de los fallecimientos está vinculada al consumo de metanol. Las muestras de orina de las víctimas apuntan a la presencia de esta sustancia”, declaró Ajaka.

Debido la emergencia, el gobierno estatal estableció un dispositivo en coordinación con la Agencia Nacional para la Administración y Control de Alimentos y Medicamentos (NAFDAC), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la agencia antidroga (NDLEA), los servicios de inteligencia (DSS) y la policía.

Por su parte, la policía estatal informó sobre el arresto de 15 personas presuntamente relacionadas con la producción artesanal de la bebida.

El portavoz de la Policía de Ondo, Abayomi Jimoh, confirmó las detenciones a través un comunicado, en lo que continúan las pesquisas para determinar las circunstancias en las que se elaboró y distribuyó el alcohol consumido por las víctimas.

La producción y consumo de bebidas alcohólicas artesanales es una práctica usualmente en Nigeria, principalmente en zonas rurales, ya que suelen tener un precio menor y a la limitada supervisión sanitaria.

Con información de EFE