El partido del Kremlin gana por mayoría las legislativas rusas

Elecciones en Rusia (MAXIM SHIPENKOV/EFE)

El partido del Kremlin, Rusia Unida (RU), ganó por mayoría las elecciones legislativas durante los últimos tres días en este país, según los primeros resultados oficiales publicados este domingo, entre denuncias de irregularidades de formaciones y personas opositoras a la guerra.

Asimismo, a la vista de que también lideran el recuento en 181 de las 225 circunscripciones electorales, los oficialistas rozarían la mayoría constitucional, para lo que necesitan obtener más de 300 de los 450 escaños de la Duma o cámara de diputados.

En caso de confirmarse, este resultado sería un respaldo para la campaña militar rusa en Ucrania -aunque un 59% de los rusos aboga por un cese de las hostilidades, según el Centro Levada-, ya que la victoria en dicha contienda era prácticamente el único punto del programa electoral de RU.

La participación electoral superó el 56%, mayor que en los anteriores dos comicios, y rondó el 80% en lugares como las regiones ucranianas anexionadas de Donetsk y Lugansk.

Rusia Unida mejora resultados pese a la guerra

Pese a que la guerra dura ya cuatro años y medio, según la Comisión Electoral Central (CEC), tras el escrutinio del 25.21% de los votos emitidos, el partido gobernante lograría el 57.04% de los votos, frente al 49.82% logrado en 2021, lo que se traduciría en 125 de los 225 escaños que se reparten por listas.

El Partido Comunista de Rusia es el segundo más votado con el 13.92% de los sufragios. Les siguen los ultranacionalistas del Partido Liberal Democrático de Rusia con el 9.31% y los liberales de Nueva Gente con 8.01%. Finalmente, Rusia Justa accedería al arco parlamentario como quinta formación con un 5.22%.

Entre los otros cinco partidos que concurrieron a los primeros comicios parlamentarios de toda la guerra, sólo el Partido de los Pensionistas llegó al 2.05%.

En las papeletas no figuraba el único partido pacifista ruso, Yábloko, -que habría logrado un 18% de los votos de no ser excluido por el Tribunal Supremo, según los sondeos-, aunque aún conserva opciones de lograr algún acta de diputado por circunscripciones.

Yábloko considera que la victoria por mayoría de Rusia Unida no refleja la demanda de paz expresada por millones de rusos durante la campaña.

Nada más conocerse los primeros resultados, el líder de RU, Dmitri Medvédev, aseguró que “los ciudadanos de nuestro país mantienen la confianza en la principal fuerza política”, que monopoliza el Parlamento ruso desde 2003.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, se mostró convencido de que el país mantendrá el rumbo marcado por Putin y se congratuló de que Rusia haya repelido todos los intentos occidentales de interferir en las elecciones y “presentarlas como no democráticas”.