Trump asegura que no frenará el crecimiento de la IA ahora que EU “lleva la delantera” a China

Visita a China Xi Jinping y Donald Trump, este miércoles en el Palacio del Pueblo de Pekín (Maxim Shemetov / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que no frenará el desarrollo de la Inteligencia Artificial, al considerar que el país lleva la delantera a China y al resto del mundo en esta tecnologís.

“Ahora llevamos la delantera frente a China y al resto del mundo, ¡y voy a mantener esa posición! No voy a frenar el crecimiento de algo que será más grande que la Revolución Industrial o que Internet mismo”, escribió el republicano en su red Truth Social.

Precisamente, la Inteligencia Artificial será uno de los temas que está previsto abordar en el encuentro de esta semana en Washington entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, en el marco de la rivalidad estratégica que mantienen ambas potencias.

En pleno debate sobre los riesgos de la IA para la humanidad y, pese a las alertas de directivos de empresas tecnológicas, la postura de Trump permanece firme.

“Seremos prudentes —para eso tenemos el Departamento de Justicia y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, que pondrán límites si es necesario—, pero yo solo fomentaré la IA”, agregó.

El mandatario estadounidense acusó de engañar a quienes advierten de los peligros: “las mismas personas que decían: ‘todos estaremos muertos en doce años debido al calentamiento global’ son las que ahora dicen que la IA nos va a matar, que los robots nos van a atacar y que todo es un desastre”.

Para Trump “¡quien gane la carrera de la IA, gana!” y por este motivo rechaza las peticiones de una regulación para contener el desarrollo de la inteligencia artificial.

La petición de una legislación sobre Inteligencia Artificial ha quedado congelada por el adelanto del receso electoral en la Cámara de Representantes, impulsado por el presidente de la institución, el republicano Mike Johnson, y tendrá que esperar a la próxima sesión que no se celebrará hasta después de las elecciones de medio mandato de noviembre.

Diálogos con China en IA y Comercio fueron exitosos: Bessent

Antes de las declaraciones de Trump, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró el domingo que las conversaciones con el viceprimer ministro chino, He Lifeng fueron muy productivas en IA y comercio.

En declaraciones a los medios desde Nueva York, Bessent aseguró que el extenso diálogo, que se desarrolló durante unas ocho horas en la sede de JPMorgan Chase en Manhattan, fue “muy exitoso” y que los contactos sobre la IA seguirán para evitar amenazas con los modelos más avanzados.

Por su parte, He confirmó que en encuentro de hoy fue “bueno”, mientras que Bessent reveló que hablaron de un mecanismo de notificación que han dado en llamar el diálogo EU-China en IA.