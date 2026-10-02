Elecciones en Brasil 2026 ¿Cuándo serán y quiénes son los candidatos a la presidencia? (Pexels)

Las elecciones en Brasil 2026 se llevarán a cabo este domingo, en las que se definirá al presidente de la principal economía de América Latina; además, se votará por cargos en el congreso, así como gobernadores. Se tiene previsto que participen más de 158 millones de brasileños durante estas elecciones.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Brasil 2026?

Las elecciones generales en Brasil se celebrarán el próximo 4 de octubre del 2026, las cuales se realizarán mediante el sistema de urnas electrónicas que ha sido utilizado anteriormente en el país. Mientras que el horario de votación será desde las 8:00 de la mañana hasta las 17:00 horas (horario de Brasilia).

País: Brasil

Brasil Proceso: Elecciones generales para la Presidencia, Congreso y Gobernadores

Elecciones generales para la Presidencia, Congreso y Gobernadores Fecha de 1.ª vuelta : domingo 4 de octubre

: domingo 4 de octubre Fecha de 2.ª vuelta : domingo 25 de octubre

: domingo 25 de octubre Candidatos principales a la presidencia: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro Resultados: A partir de las 17 horas.

Cabe mencionar que la segunda vuelta se llevará a cabo solo en caso de que ninguna fórmula presidencial obtenga la mayoría exigida, es decir, más del 50% de los votos válidos, por lo que, de no ser así, se trasladaría a un balotaje entre los dos postulantes más votados, el domingo 25 de octubre.

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Brasil?

De acuerdo al Tribunal Superior Eleitoral (TSE), informó que se presentaron 13 candidaturas presidenciales. Sin embargo, los principales candidatos por la presidencia de Brasil son Luiz Inácio Lula da Silva, el actual mandatario que representa al Partido de los Trabajadores (PT) y lleva como candidato a vicepresidente a Gerardo Alckmin, del Partido Socialista Brasileño (PSB); mientras que Flávio Bolsonaro representa al Partido Liberal (PL) y es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien estará acompañado por Alfredo Gaspar del mismo partido.

Estas son las 13 candidaturas a la presidencia:

Luiz Inácio Lula da Silva y Gerardo Alckmin

y Gerardo Alckmin Flávio Bolsonaro y Alfredo Gaspar

y Alfredo Gaspar Ronaldo Caiado y Gilberto Kassab

y Gilberto Kassab Romeu Zema y Eduardo Girão

y Eduardo Girão Augusto Cury y Júlio Delgado

y Júlio Delgado Renan Santos y Aroldo Medina

y Aroldo Medina Rui Costa Pimenta y Antônio Carlos

y Antônio Carlos Samara Martins y Raquel Bríco

y Raquel Bríco Edmilson Costa y Cleusa Santos

y Cleusa Santos Hertz Dias y Vanessa Portugal

y Vanessa Portugal Wilson Grassi y Suêd Haidar

y Suêd Haidar Clariana Barão y Fabiana Torquato

y Fabiana Torquato Leonardo Avalanche y Silvia Hellen da Silva Pereira

¿Qué cargos y candidaturas se van a elegir durante las elecciones de Brasil 2026?

Durante las elecciones en Brasil 2026 de este domingo se votará por el presidente y vicepresidente para los siguientes cuatro años. Además, se elegirán 27 gobernaciones con sus respectivas vicegobernaciones, así como la del Distrito Federal.

Adicionalmente, en el proceso electoral se contempla la renovación de 513 bancas de la Cámara de Diputados y 54 escaños del Senado Federal y diputados estaduales, mientras que en el caso de Brasilia se votará por diputados distritales para las cámaras locales.

Según el TSE, cada elector brasileño tendrá que realizar seis elecciones por urna, en el siguiente orden: diputado federal, diputado estatal o distrital, senadores (2), gobernador con su vice y la fórmula presidencial.

Estas elecciones en Brasil serán decisivas, ya que no solo se votará por el presidente y vicepresidente, sino que se definirán lo equivalente a dos tercios de la cámara alta, con dos representantes por cada estado y el Distrito Federal.