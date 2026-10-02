Fiscalía de Bolivia designa a un interino tras arresto del fiscal general, por proteger al narco

El fiscal general Roger Mariaca fue detenido por vínculos con el narco y su lugar ahora lo ocupa Luis Montaño (EFE)

Crisis en la fiscalía boliviana — La Fiscalía General de Bolivia quedó desde la noche del jueves del fiscal interino, Luis Montaño, tras la detención del titular, Roger Mariaca, acusado por el Gobierno del Estado de presuntamente encabezar una “organización criminal” que protegía al “narcoterrorismo” en el país, en una crisis que llevó al Ministerio Público a declarar la “ausencia definitiva” de su máxima autoridad.

La Fiscalía boliviana refiere en un comunicado que la designación busca garantizar la continuidad del Ministerio Público después de la detención de Mariaca y que, de acuerdo con la Constitución del país y la Ley Orgánica de la Fiscalía, la conducción debe recaer en el fiscal superior “con mayor antigüedad”, condición que cumple Montaño.

El fiscal designado dijo en entrevista en Santa Cruz, donde Mariaca fue detenido la noche del miércoles, que se procedió a su designación “para evitar un vacío legal y continuar con la institucionalidad” en la Fiscalía.

“Se ha instruido a las nueve fiscalías departamentales que el trabajo debe continuar, tomando en cuenta las actividades procesales que tiene cada fiscal de materia en todos los departamentos del país”, sostuvo.

Montaño evitó referirse a la situación legal de Mariaca y anunció que se trasladará en las próximas horas a la ciudad de Sucre, sede del Órgano Judicial, para comenzar a cumplir sus funciones.

Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, permanecen en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de El Alto, ciudad vecina a La Paz, tras ser trasladados desde Santa Cruz.

Las detenciones se registran después de que el Gobierno de Estados Unidos informara el pasado lunes sobre la revocación de los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a los que acusó de ser “corruptos” y de “socavar Gobiernos elegidos democráticamente”.

Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado estadounidense, entre los que destacan Mariaca y Zeballos.

El Gobierno de Rodrigo Paz informó el jueves que Mariaca fue detenido, acusado de los supuestos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

Desde la noche del miércoles, las fiscalías de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz permanecen bajo resguardo policial y, en algunos casos, los agentes impiden el ingreso a sus oficinas.

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