Desactivan más de 14 mil minas antipersona en Libia

Minas antipersona en Libia

La representación de Naciones Unidas de Libia informó que más de 14 mil minas antipersona fueron localizadas y desactivadas en los primeros 9 meses de este año en distintas zonas de Misrata, en el noroeste del país.

En total, 14 mil 66 minas fueron retiradas como parte de un proyecto financiado por el gobierno de Italia y aplicado por organizaciones nacionales e internacionales, con respaldo de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL).

Las labores estuvieron a cargo de Halo Trust, organización dedicada a la eliminación de explosivos remanentes de conflictos armados, y la Organización de la Paz Libia, en coordinación con la UNSMIL y el Centro Libio para las Actividades Relativas a Minas.

La UNSMIL puntualizó la “importancia” de proteger a la población civil “contra los peligros de las municiones explosivas”, así como de “fortalecer las prácticas sólidas y la sensibilización de la gestión segura de las municiones y su manejo”.

Piden ampliar los trabajos de limpieza

Autoridades solicitaron a Naciones Unidas extender las labores de desminado a Zamzam, Al-Washka y Abu Qurayn, 3 zonas de la región de Misrata que no fueron incluidas en las operaciones recientes.

El decano del municipio, Mahmoud Al-Saqruti, advirtió sobre los riesgos que representan los restos explosivos de guerra para la población.

“Los remanentes de guerra explosivos siguen siendo una fuente de preocupación para la seguridad de los civiles en estos lugares”, afirmó, y agregó que “urge que sean atendidos para garantizar la tranquilidad de la población”.

Por su parte, la jefa de la Oficina de la ONU para las Actividades Relativas a las Minas de la UNSMIL, Fatima Zreq, señaló que “los civiles no deberían estar expuestos a tales peligros”.

Zreq manifestó su preocupación “por los efectos de las explosiones no planificadas que se repiten cerca de áreas pobladas en Libia y los daños que causan”.

Precisó que el compromiso de Naciones Unidas para colaborar con sus socios libios en la protección de la población con “medidas preventivas que eviten estas explosiones en el futuro”.

Un millón de restos explosivos destruidos

Desde que comenzó el conflicto en Libia en el año 2011, las operaciones de limpieza han destruido y desactivado más de un millón de restos explosivos de guerra.

La cifra corresponde a los registros del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS) y de la UNSMIL.

Con información de EFE