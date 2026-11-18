Ataques rusos contra el centro de Odesa, Ucrania (EFE)

Cuatro personas murieron este miércoles en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa a consecuencia de tres ataques prácticamente consecutivos llevados a cabo por fuerzas rusas a plena luz del día contra el centro de la urbe, así lo informó el jefe de la Administración Militar del municipio, Oleg Kiper.

En los ataques, que han causado varios heridos, sufrieron daños una infraestructura residencial y un centro educativo, según expresó el propio Kiper.

“Sin incrementar la presión global sobre Rusia, sin apoyo real para Ucrania, Rusia no tendrá una razón genuina para desescalar y avanzar hacia la paz”, agregó el presidente ucraniano, que dijo que este tipo de ataques “directamente contra la gente” demuestran que Rusia no tiene voluntad de poner fin a la guerra.

Rusia también atacó durante la jornada la localidad de Zlatopilia de la región nororiental de Járkov, donde 12 personas resultaron heridas al alcanzar el ataque ruso un mercado.

Según dijo en su cuenta de X el primer ministro ucraniano, Serguí Koretski, las fuerzas rusas atacaron durante la pasada noche y la madrugada del miércoles cinco regiones ucranianas.

En las regiones de Járkov, Jmelnitski y Zhitómir sufrieron daños infraestructuras, y en la de Vínitsia fue alcanzada una empresa agrícola.

Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, el Ejército ruso lanzó contra la retaguardia ucraniana un total de 141 drones, de los que 126 pudieron ser neutralizados por las defensas ucranianas, según el parte publicado por la Fuerza Aérea de Ucrania.

Drones no interceptados impactaron en siete localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.