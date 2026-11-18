Donald Trump y Claudia Sheinbaum Los presidentes tuvieron su tercera reunión presencial este miércoles. (EFE/cuartoscuro)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron la oportunidad de tener una breve reunión este 18 de noviembre durante la cumbre de la APEC en China. Conoce qué otras ocasiones se han visto frente a frente.

Reuniones entre Sheinbaum y Trump: De la Casa Blanca al Mundial

Claudia Sheinbaum y Donald Trump se vieron presencialmente por primera ocasión el 5 de diciembre de 2025, durante una visita de alrededor de una hora a la Casa Blanca. A esta también asistió Mark Carney, primer ministro de Canadá, y se discutió la organización del Copa del Mundo y la relaciones comerciales entre los tres países que componen el T-MEC.

Los tres se volverían a encontrar en los palcos del Mundial 2026, del cual los tres países fueron anfitriones, durante la final que se jugó en el Estadio Met Life de Nueva Jersey el 19 de julio de 2026. Además, formaron parte de la ceremonia de premiación. Durante aquel encuentro de un par de horas, la presidenta afirmó que tuvo la oportunidad de tratar asuntos relacionados al T-MEC durante las breves conversaciones informales que sostuvieron.

La más reciente se presentó este 18 de noviembre durante la cumbre de la APEC. Ambos representantes del poder ejecutivo tuvieron la oportunidad de platicar acerca de asuntos económicos durante veinte minutos, reunión que Sheinbaum describió como “muy agradable”.

Las llamadas telefónicas

Además de sus reuniones, Sheinbaum y Trump han mantenido contacto a través de llamadas telefónicas. La mandataria afirmó en septiembre, durante su gira por Guanajuato, que han tenido un total de 22 llamadas, en las cuales se han discutido temas variados como migración, aranceles y seguridad. Tanto Trump como Sheinbaum las han descrito como muy productivas desde que comenzaron en 2025.

¿Cuándo es la próximo encuentro entre Sheinbaum y Trump?

Sheinbaum confirmó que su próximo encuentro con Trump será en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, como parte de las actividades agendadas para la cumbre del G20. Esta se llevará a cabo en diciembre de este año, pero la fecha está por confirmarse.

Hasta el momento, Trump no ha detallado una posible visita a México como han hecho sus predecesores. La última ocasión que vino al país fue el 31 de agosto de 2016, cuando todavía era un candidato presidencial aspirando a su primer periodo en la Casa Blanca. En aquella ocasión habló con el entonces presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, en el que hablaron sobre migración, comercio y el pago del muro que Trump planeaba construir en la frontera.