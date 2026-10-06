Trump aprueba el primer fusilamiento de un ex mando militar desde la II Guerra Mundial

Estados Unidos El exmayor del Ejército estadounidense Nidal Malik Hassan, condenado a muerte por la matanza de soldados en Fort Hood, Texas

El exmayor del Ejército Nidal Malik Hassan, condenado a muerte por matar a trece personas y herir a otras 32 durante el tiroteo de 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas, se convertirá en el primer militar estadounidense en ser fusilado desde la Segunda Guerra Mundial, luego de que así lo aprobara el presidente Donald Trump, a petición del jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

“El secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó —y el presidente Donald J. Trump ha aprobado— la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento del Ejército de EU. para el terrorista convicto Nidal Malik Hassan, el yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009”, publicó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en su cuenta X.

Hegseth será ahora el encargado de determinar la fecha y el lugar de la ejecución, según Parnell.

Hassan abrió fuego contra soldados estadounidenses en un centro de procesamiento de personal de Fort Hood el 5 de noviembre de 2009 y gritó ‘Allahu Akbar’ (Alá es Grande) durante el ataque. Fue condenado a muerte en 2013 por trece cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado, se encuentra recluido desde entonces en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas.

La masacre ocurrió cuando Hassan, entonces psiquiatra del Ejército con el rango de mayor, abrió fuego dentro del Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, donde militares esperaban para ser desplegados o regresar de misiones en el extranjero. Hasta la fecha está considerado el tiroteo más mortífero ocurrido en una instalación militar estadounidense.

Envenenado por clérigo de Al Qaeda

La investigación posterior determinó que Hasan había mantenido contactos con el clérigo radical estadounidense Anuar al Aulaki, quien posteriormente se convirtió en una figura destacada de Al Qaeda .

Hasan fue juzgado por un tribunal militar y se declaró no culpable, aunque actuó como su propio abogado durante el proceso. El 28 de agosto de 2013 fue condenado a muerte por unanimidad de los miembros del tribunal.