¿Cuál es el laboratorio donde se desató el caso de peste en Rusia y por qué tenían este virus?

Instituto Anti-peste en Rusia El Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk ha estado en el centro de la discusión sanitaria tras el fallecimiento de una de sus trabajadoras.

A inicios de esta semana se dio a conocer la muerte de Darya Shipilova, una mujer de 28 años que trabajaba para un instituto de investigación ubicado en Siberia. El caso tomó mayor relevancia al considerarse que la trabajadora habría fallecido por posible brote de peste neumónica, lo que alertó a las autoridades sanitarias locales e internacionales.

Una de las hipótesis presentadas en los primeros deportes del caso, señalan que Shipilova presuntamente rompió un tubo de ensayo el 25 de septiembre, lo que desencadenó una infección peligrosa que posteriormente culminó en su fallecimiento por neumonía. Tal escenario ha colocado al instituto en el centro de la investigación de autoridades de salud, ya que se trata de un centro dedicado al estudio de la peste y otros patógenos de alto riesgo.

¿Cuál es el laboratorio donde se dio el brote de peste neumónica en Rusia y por qué estudiaban el patógeno?

Tras reportarse la muerte de una trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, en Siberia, el centro ruso se convirtió en un punto clave para determinar si la región se enfrentaba a un posible brote de peste neumónica, ya que los primeros reportes respecto al fallecimiento de Darya Shipilova señalan que la técnica habría muerto después de presentar un cuadro de neumonía.

Según informó el diario británico The Guardian, la situación motivó la intervención de altos funcionarios federales de salud en el centro de investigación en Siberia, el cual fue puesto en cuarentena.

Este instituto ruso abrió sus puertas en 1934 como un centro de control de la peste, manteniendo hasta el día de hoy publicaciones de investigación respecto al patógeno.

Debido a ello, el personal del instituto de Irkutsk trabaja de cerca con elementos de alto riesgo para el desarrollo de nuevas capacidades químicas y biológicas, no obstante, el historial negativo de Rusia en las evaluaciones internacionales de seguridad biológica y supervisión ha elevado la sospecha alrededor del centro en Siberia.

La periodista científica rusa Irina Yakutenk dijo a BBC que “la falta de información hace muy complejo proyectar escenarios”, afirmando que la población en Rusia e internacional depende completamente de las autoridades locales y la información que decidan compartir.

Nivel de riesgo de la peste neumónica en Rusia: ¿qué actualización se tiene este 7 de octubre?

El caso ha generado preocupación en otras regiones de Rusia, países europeos e incluso potencias internacionales fuera del continente, como Estados Unidos. Ante la alerta sanitaria, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado en el que aclaró el nivel de riesgo del presunto brote de peste neumónica, detallando que mantienen la comunicación con autoridades sanitarias rusas y la vigilancia del caso.

Hasta el momento, la alerta decretada por la OMS en un nivel moderado a bajo para Rusia y muy bajo para la región europea, declarando que las autoridades sanitarias llevaron a cabo una gama de medidas preventivas, tales como el rastreo de contactos de la mujer fallecida, pruebas de laboratorio y el monitoreo médico, con el propósito de esclarecer la situación.

Por su parte, un portavoz de la Comisión Europea declaró que los expertos del ECDC, el organismo europeo de control de las enfermedades infecciosas, también están supervisando la situación.