Terremoto de 8.0 en Panamá: activan alerta de tsunami este viernes 9 de octubre

Terremoto Panamá El epicentro se localizó a 10 kilómetros de profundidad en la zona sureste del país.

Un nuevo terremoto sacudió el continente, esta vez en Panamá este viernes 9 de octubre. Las autoridades informaron que el sismo tuvo una magnitud de 8.0 grados de forma preliminar, lo que provocó que se activara la alerta de tsunami en diferentes parte de centro y Sudamérica.

Terremoto en Panamá este viernes 9 de octubre

Según informó el servicio Geológico de los Estados Unidos, el epicentro ocurrió en la localidad de Tonosí, ubicada en la zona sureste del país con una profundidad de 10 kilómetros aproximadamente. Minutos más tarde, se informó de una réplica de 6.0 grados.

El movimiento se sintió en la mayor parte del país así como otras zonas de Centroamérica, lo que provocó el desaolojo de edificios, centros laborales, médicos y estudiantiles. De momento no se han notificado daños materiales, personas heridas o fallecidas

Emiten Alerta de Tsunami por terremoto en Panamá

Por su parte, el Centro de Alerta por Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta para notificar el riesgo de tsunami en zonas costeras de Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y México.

(Información en desarrollo...)