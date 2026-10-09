“Navi” Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026... y bromea con “regalarlo” a Trump

Navi Pillay La jurista sudafricana es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026. (EFE)

La jueza sudafricana Navanethem “Navi” Pillay fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2026 “por su labor en favor de la paz y el derecho internacional”, anunció este viernes el Comité Nobel Noruego, con sede en Oslo.

El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, explicó que el reconocimiento distingue a una jurista que ha contribuido a fortalecer el orden jurídico internacional mediante una trayectoria dedicada a la defensa de los derechos humanos y al combate contra la impunidad.

“El Premio Nobel de la Paz de 2026 se concede a una persona que, con un valor y una integridad excepcionales, ha abierto el camino hacia un orden jurídico mundial más amplio e inclusivo”, señaló Frydnes.

¿Por qué Navi Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026?

El Comité Nobel destacó que Navi Pillay ha sido una figura clave para que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean investigados y juzgados conforme al derecho internacional.

“La galardonada de este año ha desempeñado un papel fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean objeto de enjuiciamiento”, afirmó el Comité.

Con este reconocimiento, el organismo busca recordar la importancia del Estado de derecho como base para preservar la paz y resolver los conflictos por medios legales y no violentos.

“La paz requiere justicia”, subrayó el Comité Nobel en su fallo.

Asimismo, señaló que en un contexto en el que jueces e instituciones judiciales enfrentan presiones y sanciones en distintas partes del mundo, la labor de Navi Pillay representa un ejemplo de independencia, integridad y compromiso con la justicia.

¿Quién es Navi Pillay, ganadora del Nobel de la Paz?

Navi Pillay nació en Durban, Sudáfrica, durante el régimen del apartheid, dentro de una familia de origen tamil-indio.

El Comité Nobel destacó que enfrentó la discriminación racial y de género para convertirse en una de las juristas más influyentes del mundo.

Su carrera comenzó como abogada defensora de personas perseguidas por el régimen sudafricano, entre ellas Nelson Mandela y otros opositores al apartheid.

Posteriormente ocupó algunos de los cargos más importantes dentro de la justicia internacional.

Los cargos que ha ocupado la ganadora del Nobel de la Paz 2026

A lo largo de su trayectoria, Navi Pillay ha desempeñado funciones en organismos nacionales e internacionales, entre ellos:

Jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica .

. Jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda .

. Jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) .

. Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014 .

. Presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado.

Jueza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desde 2019 en el caso presentado contra Myanmar por presunto genocidio.

Su papel en el desarrollo del derecho internacional

El Comité Nobel resaltó que Navi Pillay ha contribuido a ampliar el alcance del derecho internacional mediante decisiones judiciales consideradas históricas.

Entre ellas figura el fallo del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que estableció que la violación y la violencia sexual pueden constituir crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio, un precedente que transformó la jurisprudencia internacional.

También participó en un proceso que marcó otro precedente jurídico al juzgar por primera vez a un acusado por incitación al genocidio mediante propaganda, sin necesidad de demostrar su participación directa en los actos de violencia.

¿Cuál fue el mensaje del Comité del Nobel?

Durante el anuncio del Premio Nobel de la Paz 2026, el Comité afirmó que la trayectoria de Navi Pillay demuestra que las instituciones jurídicas internacionales pueden contribuir a prevenir conflictos armados y proteger a las víctimas.

El organismo sostuvo que su compromiso con los principios universales del derecho y la rendición de cuentas de los Estados ha fortalecido el sistema internacional de justicia y representa una aportación significativa a la construcción de la paz mundial.

La nueva Nobel de la Paz bromea con entregar su galardón a Trump

La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026, bromeó este jueves con entregar también ella su galardón al presidente estadounidense Donald Trump, en alusión al polémico gesto de la laureada del año pasado, la líder opositora venezolana María Corina Machado.

“Muchas gracias, si aplaudís un poco más, puede que comparta este premio con Trump”, dijo al llegar a una rueda de prensa en Núremberg (sur de Alemania), en un vídeo difundido en las redes sociales por la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnés Callamard.

Pillay se encontraba en esa ciudad germana en el momento en el que se le concedió el galardón, en la Academia Internacional de los Principios de Núremberg, de la que es miembro, y dio la rueda de prensa en la sala histórica en la que se celebraron los juicios contra los criminales de guerra nazis.

La jurista sudafricana, que ha ejercido como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional (CPI), y fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue galardonada “por su labor en favor de la paz y el derecho internacional”.

La líder opositora venezolana María Corina Machado recibió el año pasado el Nobel de la Paz y protagonizó una turbulenta huida de su país para recoger el galardón en Oslo, aunque finalmente no pudo llegar a tiempo para la ceremonia.

Posteriormente, le regaló el premio físico a Trump, que había expresado repetidas veces su descontento por no ser él el galardonado, en un polémico gesto que llevó a la Instituto Noruego del Nobel a aclarar que la distinción es personal e intransferible.

Pese a sus intentos por congraciarse con la administración Trump, ésta ha preferido por el momento apoyar la presidencia de Delcy Rodríguez tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, y Machado no ha podido todavía regresar su país._Con información de EFE.