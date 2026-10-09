Trump endurece medidas contra la Corte Penal Internacional tras Nobel de la Paz a una exjueza

CPI

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), bajo argumento de proteger la soberanía del país y evitar que el organismo judicial procese a ciudadanos, militares y dirigentes políticos estadounidenses.

El Departamento de Estado estadounidense informó que las medidas se suman a las penalizaciones impuestas anteriormente contra 17 personas vinculadas con el tribunal internacional.

“Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI”, manifestó la dependencia en un comunicado.

A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la decisión al asegurar que EU nunca aceptó la autoridad de la Corte y que tanto republicanos como demócratas se han opuesto a que tenga facultades para juzgar a ciudadanos estadounidenses.

“Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos”, declaró Rubio.

En un mensaje de video difundido en redes sociales, Rubio advirtió que su administración impedirá las operaciones financieras con el Departamento para limitar sus recursos y capacidad de actuación.

“Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra”, afirmó.

Por consiguiente, el funcionario estadounidense rechazó que la CPI pueda procesar a integrantes de las fuerzas armadas, agentes fronterizos o funcionarios electos de su país. En ese sentido, enfatizó que Trump frenará cualquier procedimiento judicial contra ciudadanos estadounidenses.

“Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses”, aseveró.

En consecuencia, el Departamento del Tesoro emitirá licencias generales para autorizar ciertas operaciones relacionadas con la Corte, con el propósito de proteger los intereses estadounidenses.

EU mantiene abierta la vía diplomática

Pese al endurecimiento de su postura, Rubio comentó que todavía confía en llegar a un acuerdo por la vía diplomática. Sin embargo, reiteró que Estados Unidos continuará su ofensiva contra el CPI hasta que deje de considerar que representa una amenaza para sus ciudadanos.

El secretario de Estado expresó la intención de su país de seguir la campaña para debilitar a la institución y lanzó una advertencia sobre su futuro.

“Nuestro mensaje es claro: Estados Unidos y su pueblo no están sujetos a la jurisdicción de la CPI. O la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI”, comunicó.

Las sanciones se dieron a conocer horas después de que se proclamara que el Premio Nobel de la Paz había recaído en la exjueza sudafricana de la Corte Penal Internacional, Navi Pillay.

Tribunal con 125 países miembros

La CPI es un organismo judicial independiente con sede en La Haya, Países Bajos. Fue creado en 2002 a fin de investigar y juzgar crímenes de guerra y otros delitos de competencia internacional.

Actualmente, cuenta con 125 países miembros, entre ellos todos los integrantes de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con excepción de Estados Unidos y Turquía.

El gobierno de Trump resalta que la jurisdicción de la Corte no debe extenderse a ciudadanos estadounidenses, mientras que las nuevas sanciones buscan restringir las operaciones del tribunal y su capacidad para actuar en casos que EU cree contrarios a sus intereses nacionales.

Con información de EFE