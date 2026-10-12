Panamá sufre un nuevo sismo, ahora de magnitud 6.1: van más de 400 réplicas

Viviendas afectadas por terremoto en Panamá Fotografía que muestra las afectaciones en la fachada de una casa (BIENVENIDO VELASCO/EFE)

Panamá registró un nuevo sismo de magnitud 6.1 este lunes, tres días después del terremoto de 7.7 que dejó cerca de 30 personas heridas y provocó daños en miles de inmuebles. El movimiento ocurrió en el centro-sur del país y se percibió con menor intensidad en Ciudad de Panamá, mientras las autoridades continúan atendiendo las consecuencias del desastre.

El nuevo temblor se produjo en medio de una intensa actividad sísmica. Desde el terremoto del viernes se han contabilizado más de 400 réplicas, mientras algunas comunidades permanecen aisladas por los daños en caminos y puentes que dificultan el acceso de los equipos de emergencia.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 6.1 en Panamá?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo ocurrió a las 18:20 horas locales, con epicentro a 18 kilómetros al oeste de Río Grande, frente a la isla de Coiba y aproximadamente a 300 kilómetros de la capital panameña.

Hasta el momento descrito en los reportes, el nuevo movimiento no había dejado víctimas ni daños confirmados. La actividad sísmica también se ha percibido en Costa Rica, país vecino de Panamá.

Más de 400 réplicas mantienen la actividad sísmica en Panamá

La sucesión de movimientos ocurre después del terremoto de magnitud 7.7 que sacudió al país el viernes. Desde entonces, las autoridades han contabilizado cientos de réplicas, mientras los equipos de emergencia intentan determinar el alcance de los daños en las localidades más afectadas.

René García, jefe del Centro de Operaciones de Emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil, advirtió que todavía existen comunidades a las que los equipos de respuesta no han podido llegar. La destrucción de carreteras y puentes ha complicado las labores de asistencia y el levantamiento de información sobre las afectaciones.

La falta de acceso también dificulta conocer las necesidades de las personas que permanecen en las zonas aisladas. De acuerdo con García, hay localidades de las que las autoridades aún no han recibido reportes sobre los daños.

Terremoto de 7.7 en Panamá: saldo oficial

El balance oficial del terremoto de magnitud 7.7 da cuenta de daños en más de mil 280 viviendas y 619 centros escolares. También se reportaron afectaciones en más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud y 11 hoteles.

A estas cifras se suman daños en carreteras, vías y puentes, infraestructura fundamental para restablecer la comunicación entre las comunidades y permitir el traslado de ayuda.

Aunque el terremoto no dejó víctimas mortales y el balance inicial registró cerca de 30 heridos leves, la magnitud de los daños mantiene activadas las labores de evaluación y respuesta.