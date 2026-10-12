Policía de Alemania investiga incidente de acoso sexual realizado con un robot: ¿Qué fue lo que pasó?

Robot que cometió agresión sexual El incidente ocurrió en una ciudad del oeste de Alemania. (@policei_nrw_k)

Un caso de acoso sexual a una mujer utilizando un robot se reportó en Alemania. El dispositivo presuntamente era controlado por dos adolescentes.

¿Qué sucedió en Alemania con robot?

Un robot fue utilizado en un delito de acoso sexual. El robot manoseó y embistió a una joven que se encontraba frente a un restaurante en la ciudad de Colonia, al oeste de Alemania.

El dispositivo humanoide medía 1.20 metros y estaba pintado de rojo y dorado, vestido con cadenas, un bigote falso, una camisa blanca y pants.

El incidente fue grabado y rápidamente se difundió en redes sociales.

La policía atendió el caso de manera inmediata y detuvieron a dos jóvenes, uno de 16 años y el otro de 19 años, cerca de donde ocurrió el incidente.

En la cajuela del automóvil perteneciente a los sospechosos se halló el robot que se puede ver en los videos compartidos. Según las autoridades, este sería propiedad del menor de los dos detenidos.

La línea de investigación indica que los jóvenes planearon el delito, lo transmitían a sus seguidores de redes sociales y lo comentaban.

Se indaga si los jóvenes controlaban remotamente el dispositivo o si los movimientos del robot estaban programados. Autoridades también confiscaron también los teléfonos celulares de los jóvenes para revisar publicaciones.