París restringe venta de combustible y pirotecnia por disturbios y saqueos

Protestas en Francia (MOHAMMED BADRA/EFE)

Las autoridades de París reforzaron las restricciones de seguridad tras los episodios de violencia registrados durante el fin de semana pasado, con la prohibición del transporte de combustible y gas inflamable en recipientes individuales, así como de la compra y posesión de artículos pirotécnicos hasta el jueves.

La medida fue establecida por la Prefectura de Policía (PP), la cual comprende la capital francesa y los departamentos de Altos del Sena, Sena-Saint Denis y Valle del Marne, donde buscan impedir nuevos ataques contra agentes de seguridad y daños a establecimientos comerciales y mobiliario urbano.

Las autoridades francesas detallaron que estas restricciones pretenden evitar el uso de materiales inflamables para fabricar cócteles molotov, así como prevenir incendios similares a los ocurridos el sábado 17 y el domingo 18 de octubre.

Asimismo, se prohibió portar equipos de protección en un perímetro de 100 metros alrededor de institutos y centros de educación superior, con el objetivo de frenar las acciones de manifestantes radicales que recurren a cascos de motocicleta y guantes blindados para protegerse de las fuerzas del orden.

Por consiguiente, París impuso un toque de queda nocturno el lunes, con posibilidad de prolongarlo; esto como parte de las medidas para contener los saqueos realizados durante las protestas contra el encarecimiento del costo de la vida y el deterioro de los servicios de salud y educación.

De acuerdo con los últimos datos del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, los disturbios dejaron 2 mil 500 detenidos en Francia. Del total, 95 por ciento son hombres y 70 por ciento mayores de edad; además, 149 personas quedaron en prisión preventiva.

Debido a los daños ocasionados, el gobierno francés anunció más ayudas para al menos 3 mil comercios vandalizados o saqueados, conformados con préstamos sin intereses de hasta 50 mil euros y aplazamientos en el pago de obligaciones tributarias.

Con información de EFE