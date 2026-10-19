Estudiantes bloquean el Louvre en protesta contra recortes y represión policial

Louvre El acceso al Museo del Louvre estaba bloqueado este lunes por estudiantes de la Escuela del Louvre en apoyo al movimiento de los estudiantes de secundaria y para denunciar la represión policial.

Estudiantes de la Escuela del Louvre y de otros colectivos juveniles bloquearon este lunes los accesos al museo de París, con el respaldo de organizaciones sindicales, para expresar su apoyo al movimiento estudiantil de secundaria y denunciar la respuesta policial a las manifestaciones.

La protesta cerró el paso por la Pirámide, la entrada principal del recinto, y por los accesos laterales del pasaje Richelieu. Debido a la movilización, el museo no pudo abrir con normalidad a las 09:00 horas, como estaba previsto, informó su dirección, que señaló que la manifestación no estaba vinculada directamente con la institución, sino que buscaba aprovechar su relevancia pública para difundir sus demandas.

Demandas de los estudiantes

A través de un panfleto repartido entre los visitantes, los manifestantes anunciaron el bloqueo del que describieron como el museo más grande del mundo. En el documento, señalaron su inconformidad con los recortes presupuestarios, la eliminación de puestos de trabajo y el deterioro de los servicios públicos, además de acusar al Gobierno de responder con represión policial ante las protestas.

Los organizadores justificaron la acción como una medida adoptada después de varias semanas de movilizaciones. También expresaron su respaldo al movimiento estudiantil surgido en territorios franceses de ultramar y que posteriormente se extendió hasta París.

Ange, integrante del colectivo juvenil Inverti.e.s, explicó a la agencia EFE que la protesta buscaba llamar la atención sobre la falta de recursos destinados a la cultura y la educación. Señaló que eligieron el Louvre por su importancia simbólica y por la posibilidad de hacer visibles sus reclamos ante un público amplio.

Turistas afectados por el cierre

Mientras los estudiantes mantenían bloqueadas las entradas, decenas de turistas permanecían en la plaza de la Pirámide a la espera de ingresar al museo. Muchos de ellos se encontraron con la protesta al llegar al recinto y tuvieron que modificar sus planes.

Personal del Louvre se acercó a los visitantes para informarles que el museo permanecería cerrado al menos durante la mañana. También les comunicó que recibirían el reembolso del importe de sus entradas.

Entre los afectados estuvo la mexicana Ansherly Bernal, quien había viajado con su madre, María, y tenía programada la visita para las 11:00 horas. En declaraciones a EFE, lamentó que el recorrido se viera interrumpido pese a que lo habían organizado con medio año de anticipación.

Apoyo sindical a la movilización

Además de los estudiantes, en el bloqueo participaron integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), específicamente de su división de Cultura.

La movilización convirtió los accesos del Louvre en un punto de protesta para visibilizar las demandas relacionadas con el financiamiento de la educación y la cultura, así como el rechazo a la actuación policial frente a las manifestaciones estudiantiles.