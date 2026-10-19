Nueva batalla legal para Skydance: inversionistas buscan que Paramount+ y HBO Max se queden como plataformas separadas

Demanda contra Skydance Corporation Demandantes solicitan que las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max mantengan sus operaciones por separado.

Una vez cerrado el trato de adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount por un importe aproximado de 110 mil millones de dólares, las compañías actualmente fusionadas bajo el nombre Skydance Corporation vuelven a enfrentar otro desafío judicial relacionado a sus plataformas de streaming, Paramount+ y HBO Max.

A pesar de que David Ellison, CEO de Skydance, anunció que los servicios digitales continuarían funcionando de forma separada e independiente en el corto plazo, adelantó que “el plan es básicamente unirlas”, propuesta que ya registra una moción en contra.

Demandan a Skydance Corporation para mantener separadas las plataformas Paramount+ y HBO Max

Según lo reportó Deadline la tarde de este lunes 19 de octubre de 2026, un grupo de suscriptores de servicios de streaming busca impedir la fusión de Paramount+ y HBO Max, argumentando que las plataformas mencionadas deben conservar sus operaciones independientes mientras un tribunal analiza el caso.

Los demandantes presentaron una solicitud de medida cautelar preliminar para impedir que la compañía avance con una integración que, según el planteamiento, “podría generar cambios irreversibles” antes de que exista una resolución judicial.

Tras la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, concretado el 6 de octubre de 2026, David Ellison —director ejecutivo del nuevo conglomerado— señaló que el plan de la compañía es unir Paramount+ y HBO Max a largo plazo; mientras Skydance trabaja en iniciativas para ofrecer paquetes conjuntos en un plazo relativamente corto, los servicios han seguido operando por separado.

La posibilidad de una oferta conjunta permitiría a Skydance avanzar hacia una propuesta más amplia sin necesidad de completar de inmediato la integración técnica de las plataformas de streaming. Sin embargo, el nuevo recurso judicial que tiene por objetivo preservar su independencia operativa hasta que se dicte una resolución podría complicar el calendario de la compañía si el tribunal concede las medidas solicitadas.

¿Qué significa para Skydance Corporation la nueva demanda presentada?

El nuevo litigio representa un desafío para la estrategia de consolidación del nuevo conglomerado, que busca aprovechar la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery para fortalecer su posición en la competencia entre plataformas digitales, el costo de producir contenidos y la presión por aumentar la rentabilidad.

A pesar de que este nuevo planteamiento judicial se centra en las consecuencias —de la integración Paramount+ y HBO Max— que podrían extenderse a la estrategia comercial del conglomerado, Skydance Corporation tendría que ajustar sus planes para coordinar las plataformas si se impusieran restricciones temporales.

De esta manera, el futuro de los servicios digitales permanece sujeto a dos procesos paralelos: la estrategia empresarial de la compañía fusionada, que contempla una fusión gradual, y el desafío legal que busca mantener la independencia de las plataformas; la resolución del caso podría definir hasta dónde puede avanzar el conglomerado en la reorganización de su negocio de streaming.