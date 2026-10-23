Delcy Rodríguez recibe a representantes del diálogo nacional y respalda avances alcanzados

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió en el Palacio de Miraflores a los principales representantes del Gobierno y de la oposición que participan en el proceso de diálogo nacional, en un encuentro que puso de manifiesto los avances alcanzados en las negociaciones para impulsar reformas institucionales, ampliar las garantías políticas y consolidar una agenda de acuerdos sobre el futuro del país.

La reunión, celebrada el jueves, contó con la participación del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, quienes encabezan las respectivas delegaciones negociadoras. Ambos presentaron a la mandataria los resultados del tercer ciclo de conversaciones, concluido el miércoles tras seis jornadas de trabajo, dos sesiones plenarias y quince reuniones de negociación.

La presencia de Figuera en la sede presidencial y la presentación conjunta de los resultados ante Delcy Rodríguez constituyen una expresión visible de la interlocución institucional establecida entre las partes.

Venezuela Delcy Rodríguez recibió en el Palacio de Miraflores a los principales representantes del Gobierno y de la oposición

El encuentro representa un nuevo paso en el proceso de acercamiento político iniciado en agosto y refleja la continuidad de una interlocución directa entre representantes del Gobierno y sectores de la oposición, que han logrado establecer una agenda conjunta de reformas pese a las diferencias que mantienen sobre distintos aspectos de la transición política.

Durante la reunión, Rodríguez expresó su reconocimiento al trabajo desarrollado por ambas delegaciones y respaldó los compromisos alcanzados para fortalecer las garantías de participación política, avanzar en la transformación del sistema judicial y promover medidas orientadas a la recuperación económica y social del país.

La presidenta destacó la importancia de construir consensos mediante el diálogo y valoró la disposición de los participantes a trabajar en una agenda de cambios institucionales, cuya próxima ronda de negociaciones está prevista para noviembre.

Avances en garantías políticas y reforma judicial

Entre los principales resultados del tercer ciclo figura el acuerdo para revisar cuatro leyes relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos, las inhabilitaciones y la lucha contra el terrorismo, con el objetivo de examinar modificaciones que contribuyan a ampliar las garantías de participación y convivencia democrática.

Las delegaciones también avanzaron en el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una de las reformas institucionales incluidas en la agenda del diálogo. Como parte de este proceso, la Asamblea Nacional juramentó el jueves al Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil, encargado de intervenir en la selección de los nuevos magistrados.

La instalación de este comité constituye uno de los primeros pasos institucionales concretos derivados de los compromisos abordados en las negociaciones.

Otro de los asuntos tratados fue la creación de una Defensoría de garantías políticas y participación ciudadana, concebida como un mecanismo para fortalecer la protección de los derechos políticos y facilitar el ejercicio de la participación democrática.

En materia de libertad de expresión, las delegaciones reconocieron los avances en el levantamiento de restricciones de acceso a medios de comunicación y plantearon la actualización de concesiones del espectro radioeléctrico, en el marco de las conversaciones para ampliar las garantías informativas.

Acuerdo para impulsar la recuperación del oro venezolano

El proceso de diálogo también ha permitido alcanzar entendimientos en asuntos de interés económico nacional, entre ellos la decisión de conformar una delegación paritaria del Gobierno y la oposición para realizar gestiones ante el Reino Unido dirigidas a recuperar las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra.

La iniciativa constituye uno de los acuerdos más relevantes de esta ronda al incorporar a representantes de ambas partes en una gestión conjunta relacionada con los activos internacionales del país.

Las delegaciones han incluido igualmente en su agenda cuestiones vinculadas con la recuperación de los servicios públicos, la salud, la educación, los ingresos y las condiciones de vida de la población, con el propósito de que los avances políticos e institucionales se acompañen de mejoras económicas y sociales.

Una agenda de diálogo con continuidad

El encuentro en Miraflores se produjo después de una tercera ronda que las propias delegaciones han reconocido como compleja, pero que concluyó con compromisos de trabajo sobre asuntos que durante años han generado profundas diferencias entre el Gobierno y la oposición.

La cuarta ronda de conversaciones está prevista del 11 al 15 de noviembre, cuando las delegaciones continuarán examinando las reformas pendientes y los mecanismos para dar cumplimiento a los acuerdos.

El respaldo de Rodríguez a la continuidad del proceso sitúa el diálogo nacional como uno de los espacios de negociación política de la nueva etapa venezolana, con una agenda que combina garantías democráticas, transformación institucional y recuperación económica y social.