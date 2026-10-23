Netanyahu ordena operación militar a gran escala en Cisjordania

Soldados de las FDI y agentes de la Policía de Fronteras de Israel inician operaciones ofensivas en la zona de Hebrón. (EFE)

Crisis en Oriente Medio — “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entrarán en los barrios de donde surgieron los terroristas que lanzaron un ataque a balazos cerca de Hebrón, lo que dejó cinco israelíes heridos, por lo que se evacuarán a los residentes, se registrarán casa por casa y desmantelarán la infraestructura terrorista”, señaló este viernes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu en un videomensaje, en el que aseguró que el Ejército está preparando para una operación “a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días”, en 1967.

El líder israelí confirmó también el cierre de Hebrón y de la localidad vecina de Yalyilia, además de que afirmó que su gobierno estudia aplicar la misma estrategia en otras ciudades.

Netanyahu prometió reforzar la infraestructura de los asentamientos israelíes en Cisjordania --ilegales según el derecho internacional--, e insistió en que su administración está estableciendo y regularizando más de cien nuevas comunidades en este territorio.

Al respecto, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, que visitó Hebrón junto a Netanyahu, refirió a través de un comunicado, que el barrio del que procedían los atacantes será desalojado y se destruirá la infraestructura que Israel considera terrorista, “siguiendo el modelo aplicado en el campo de refugiados de Yenín”.

ANTECEDENTE

El ataque que desencadenó la nueva respuesta militar se registró este viernes en el cruce de Judea, cerca de Hebrón.

De acuerdo con una fuente militar israelí, los atacantes llegaron armados con un fusil M16 y una pistola y abrieron fuego contra varios israelíes. Soldados israelíes abatieron a dos de ellos, mientras el Ejército busca a posibles implicados.

Los servicios de emergencias atendieron a cinco heridos, dos en estado crítico, uno con heridas moderadas y otros dos leves, trasladados a hospitales de Jerusalén.

Katz aseguró que los atacantes pertenecían a una célula de Hamás procedente de Hebrón y que pretendían perpetrar una masacre de gran envergadura contra civiles, aunque el grupo islamista palestino -que celebró el ataque e hizo un llamamiento a nuevos tiroteos contra israelíes- no se lo atribuyó.

ELECCIONES

El anuncio de Netanyahu de la operación coincide con la recta final de la campaña para las elecciones nacionales israelíes programadas para el próximo martes, y se registra en medio de acusaciones de la oposición sobre el uso político de la seguridad.

El jueves, el dirigente opositor israelí, Gadi Eisenkot, acusó al ministro de Defensa de desviar responsabilidades políticas al advertir de posibles ataques iraníes durante la jornada electoral. Otros líderes de la oposición israelí, como Yair Lapid y Yair Golán, también cuestionaron las declaraciones del Gobierno y alertaron de posibles operaciones militares con fines electorales. (Con información de EFE)

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