Abren investigación de intento de homicidio por cóctel molotov lanzado a policías en París

Momento del ataque con molotovs a policías en París (Redes sociales)

La Fiscalía de París anunció este domingo que abrió una investigación por intento de homicidio contra personas depositarias de autoridad pública debido al lanzamiento el sábado de un cóctel molotov a un grupo de policías y gendarmes, que se saldó con siete agentes heridos, entre ellos un capitán de la gendarmería.

“Por ahora no se ha detenido a ningún sospechoso por estos hechos”, indicaron fuentes de la Fiscalía, pero especificaron que “hasta ahora, se ha identificado a tres posibles implicados, vestidos de negro” como presuntos autores.

Las imágenes de la explosión y de agentes con llamas en sus piernas fueron ampliamente difundidas y suscitaron numerosas reacciones políticas de repulsa.

La marcha parisina había transcurrido con calma, pero hubo incidentes en su colofón, al igual que en otras ciudades, con enfrentamientos entre alborotadores y manifestantes que se negaban a disolver la concentración y las fuerzas de seguridad, algo muy habitual en las protestas en Francia más allá de la especial conflictividad que caracterizó las últimas movilizaciones.

Fue en ese entonces en el que “se lanzaron objetos explosivos contra una quincena de gendarmes y policías”, detalló la Fiscalía, en un incidente que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ya había calificado de “tentativa de homicidio” en declaraciones a la prensa.

“Las lesiones sufridas serían quemaduras de segundo grado y acúfenos (zumbidos en los oídos), aunque este balance está todavía pendiente de confirmación”, compartió la Fiscalía parisina, que precisó que en la jornada del este domingo por el momento las víctimas no habían presentado denuncias al respecto.

Esa instancia ofreció igualmente un balance definitivo de detenciones durante la jornada del sábado en la capital, con 105 arrestos (de los 779 que el Ministerio del Interior comunicó a nivel nacional).

De ellos, 88 tuvieron lugar por las manifestaciones y 17 fueron en las horas posteriores, en el marco de los llamamientos a cometer actos de violencia aprovechando la noche de Halloween que habían lanzado en las redes sociales grupúsculos de ultraizquierda y otros colectivos radicalizados.

Entre los detenidos, 74 permanecían a última hora del domingo bajo custodia policial, 67 de ellos son mayores de edad y siete menores.