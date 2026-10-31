Trump mantiene abierta la posibilidad de reanudar ofensiva militar contra Irán: Rubio

Marco Rubio

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la administración sigue sin definir si retomará las operaciones militares a gran escala contra Irán, aún cuando continúan los contactos diplomáticos para buscar una salida al conflicto.

En la conferencia de prensa que puso fin a la reunión de ministros de Exteriores del G20, celebrada en Atlanta, Georgia, Rubio reveló que el presidente Donald Trump no ha definido los siguientes pasos de Washington en el enfrentamiento con Teherán.

“Creo que lo que señala el presidente es que Estados Unidos sigue siendo la potencia militar con mayor capacidad del mundo. Podemos alcanzar los objetivos militares que nos propongamos. Él no ha tomado ninguna decisión”, aclaró el funcionario estadounidense.

Indico que su país no percibe el conflicto como un asunto menor y aseguró que Trump mantiene firme su preferencia por una solución negociada.

En comparación con las declaraciones oficiales de los medios estadounidenses como Axios y The New York Times reportaron que Washington y Tel Aviv preparan una posible nueva ofensiva contra el territorio iraní, que se realizaría posterior a las elecciones legislativas de medio mandato del próximo martes.

En tanto, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, comunicó que los esfuerzos diplomáticos prosiguen. La delegación de Irán viajó a Doha para llevar consultas de las condiciones planteadas por Teherán para poner fin a la guerra con Estados Unidos.

Araqchí descartó que existan acuerdos para tener otra reunión con representantes estadounidenses y rechazó las versiones de un posible encuentro entre ambas partes.

“Es mera especulación de los medios”, concluyó.

Con información de EFE