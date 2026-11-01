Arrestan a 218 personas durante la primera noche del nuevo toque de queda en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (@Presidencia_Ec/x)

La Policía de Ecuador y las Fuerzas Armadas detuvieron un total de 218 personas durante la primera noche del nuevo toque de queda nocturno impuesto por el Gobierno de Daniel Noboa en cinco provincias de la costa para intentar frenar la violencia vinculada al crimen organizado.

Según el primer balance difundido por el Ministerio del Interior, la Policía detuvo a 174 personas, de las cuales 155 fueron capturadas por incumplir con el toque de queda y otras 19 por presuntos delitos como tenencia y porte de armas, robo, intimidación y daños materiales.

Asimismo, otras 44 personas fueron detenidas por Fuerzas Armadas, según datos del Ministerio de Defensa.

En este toque de queda, la Policía incautó 91.7 kilogramos de droga, cuatro armas de fuego y 28 municiones, además de retener o recuperar trece vehículos y treinta motos. Los militares incautaron otras 30 municiones y retuvieron un vehículo y seis motos.

Este nuevo toque de queda, el cuarto que se decreta en Ecuador en lo que va de año, estará vigente hasta el próximo 10 de noviembre, entre las 00:00 y 05:00 hora local, en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.

La medida implementada por el Gobierno de Daniel Noboa terminará apenas dos semanas antes de que se celebren las elecciones locales del país andino, donde los ecuatorianos votarán, entre otros, a sus alcaldes y prefectos el 29 de noviembre.

La región de la costa, donde se ubican estas provincias, es la zona más golpeada por la actividad del crimen organizado en Ecuador, que vive una escalada de violencia y delincuencia relacionada con la actividad de las bandas criminales.

El presidente Noboa mantiene desde enero de 2024 declarado un ‘conflicto armado interno’ contra las organizaciones criminales, a las que pasó a considerar “terroristas”.