Israel planea bombardear nuclearmente a Irán, según Tucker Carlson: ¿qué es la Montaña Pickaxe, el posible objetivo?

¿Habrá guerra nuclear? Israel quiere lanzar armas nucleares contra Irán, según periodista Tucker Calrson. (Pexels)

El periodista estadounidense Tucker Carlson afirmó que el posible objetivo de un ataque atómico impulsado por Israel contra Irán sería la Montaña Pickaxe, un complejo subterráneo ubicado en el centro del país persa que, según dijo, albergaría un programa de enriquecimiento de uranio reactivado por el gobierno iraní.

En una publicación difundida en la red social X, Carlson aseguró que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantiene una intensa presión sobre la administración del presidente Donald Trump para autorizar una ofensiva contra ese sitio.

De acuerdo con su versión, la inteligencia israelí considera que las instalaciones están protegidas por cientos de pies de roca de granito, lo que impediría destruirlas con armamento convencional.

¿Qué es la Montaña Pica y por qué sería un objetivo militar?

Según Carlson, la Montaña Pickaxe alberga túneles donde presuntamente se desarrolla el programa de enriquecimiento nuclear iraní. El periodista sostuvo que ninguna bomba convencional del arsenal estadounidense tendría la capacidad de penetrar la profundidad de la instalación, por lo que afirmó que “la única opción militar sería un ataque nuclear”.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Estados Unidos, Israel o Irán ha confirmado públicamente esa afirmación, ni existen anuncios oficiales sobre una decisión para emplear armas nucleares contra territorio iraní.

Carlson advierte sobre una escalada mundial

En su publicación, Tucker Carlson también señaló que un eventual ataque nuclear contra Irán podría desencadenar una escalada global con consecuencias imprevisibles.

Incluso aseguró que funcionarios cercanos a Trump debatirían la posibilidad de privilegiar un acuerdo diplomático con Teherán frente a una intervención militar.

Asimismo, afirmó que Trump tomaría una decisión durante los próximos días, aunque esa versión tampoco ha sido corroborada por fuentes oficiales estadounidenses.