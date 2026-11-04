Seis estados de EU eligen por primera vez a representantes trans en cargos públicos

Representantes trans en Estados Unidos

Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos marcaron un avance para la representación política de las personas transgénero, luego de que candidatos de esta comunidad consiguieran victorias históricas en seis estados: Florida, Georgia, Alabama, Michigan, Washington y Wisconsin, donde por primera vez ocuparán cargos públicos de representación estatal.

Los resultados proyectados por medios estadounidenses como NBC, CNN y CBS destacaron especialmente los triunfos en Florida, Georgia y Alabama, debido a que se trata de entidades del llamado sur profundo, una región caracterizada por posturas políticas históricamente conservadoras.

Triunfos en el sur

En Georgia, Bentley Hudgins, quien se identifica como una persona trans no binaria, obtuvo el escaño del distrito 90 de la Cámara de Representantes estatal por el Partido Demócrata. De acuerdo con los resultados proyectados, consiguió 92.5 por ciento de los votos y derrotó a la republicana Samantha Boston.

Con este resultado, Hudgins también se convertirá en la primera persona de origen japonés en formar parte de la Legislatura de Georgia. Antes de su elección, desarrolló una trayectoria como líder en materia de derechos humanos y señaló entre sus prioridades frenar las acciones que considera ataques del presidente Donald Trump y del Partido Republicano contra los habitantes del estado.

En Alabama, Allison Montgomery logró otro resultado histórico al ganar el distrito 25 y desplazar al republicano Phillip Rigsby. Su triunfo formó parte de tres cambios de escaños registrados en el norte de la entidad, donde los demócratas consiguieron avanzar durante la jornada electoral.

Durante la campaña, Montgomery enfrentó descalificaciones del presidente del Partido Republicano de Alabama, Scott Stadthagen, quien se refirió a ella y a otra candidata trans demócrata con expresiones ofensivas.

Representante trans de ascendencia mexicana en Florida

En Florida, Quinnie Pérez se convirtió en la primera persona trans en obtener un cargo público mediante una elección en ese estado. De ascendencia mexicana, ganó la contienda para integrar la junta de supervisión del distrito 1 de Conservación de Suelo y Agua del condado de Orange.

Durante su campaña, Pérez centró sus propuestas en respaldar a los trabajadores agrícolas y en la importancia de proteger la biodiversidad de la región.

Su victoria se sumó a los resultados registrados en Georgia y Alabama, donde candidaturas demócratas consiguieron abrir espacios para la representación trans en entidades tradicionalmente conservadoras.

Michigan, Washington y Wisconsin también hacen historia

En Michigan, Joanna Whaley, quien trabaja como capellana de hospital, se convirtió en la primera persona trans elegida para la Legislatura estatal. Antes de los comicios, había compartido que sobrevivió a años de terapias de conversión.

En Washington, Jaelynn Scott también consiguió un escaño legislativo y marcó un precedente al convertirse en la primera legisladora estatal trans de raza negra en Estados Unidos.

Por su parte, Dina Nina Martínez-Rutherford ganó la contienda estatal en Wisconsin, con lo que ese estado se sumó a los resultados históricos de la jornada electoral.

Las victorias en las seis entidades representan un avance en la presencia de personas trans en cargos de representación pública, con triunfos que se registraron tanto en estados del sur como en otras regiones del país.