Helicóptero se estrella en Miami: Reportan un muerto y dos heridos

Accidente de helicóptero en Florida Reportan dos heridos y un fallecido. (Wikipedia Commons)

Un helicóptero se estrelló este miércoles 4 de noviembre en las costas de Key Biscayne, ubicadas en el área metropolitana de Miami, Florida. Se reporta una persona fallecida.

¿Qué se sabe sobre choque de helicóptero en Key Biscayne, Florida?

Un desplome de helicóptero dejó a dos personas heridas y una fallecida en la inmediaciones del Parque Estatal Bill Baggs, ubicado en la villa de Key Biscayne, que a su vez se encuentra en el condado de Miami-Dade, Florida. La aeronave habría despegado a las 11:00 horas (hora local) del aeropuerto North Perry en Pembroke Pines, según el rastreador de vuelos Flightradar24, y el accidente ocurrió alrededor del mediodía.

Las dos personas heridas fueron trasladadas a un centro médico cercano. No se dieron a conocer sus estados de salud o identidades. “Se informó de un total de tres pacientes. Dos adultos, clasificados bajo alerta de trauma, fueron trasladados por unidades terrestres de los departamentos de bomberos y rescate de la Ciudad de Miami y de Key Biscayne hasta una zona de aterrizaje designada; desde allí, la unidad de rescate aéreo de MDFR [Miami-Dade Fire Rescue] los transportó al centro de traumatología principal”, comunicó el persona de bomberos del condado Miami-Dade.

No se conocen las posibles causas del accidente, pero cerca del lugar en que se estrelló la aeronave se registraron tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 32 kilómetros por hora. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan las causas.

La unidad, un pequeño helicóptero Robinson 44, pertenecía a una agencia de fotografía y se encontraba en el lugar para tomar fotos, según informó la NTSB. Contaba con dispositivos de flotación amarillos en la parte inferior para un posible aterrizaje en el agua.

El modelo del helicóptero es uno popular, con casi 8 mil unidades fabricadas. El año pasado, 118 de ellas estuvieron involucradas en accidentes alrededor del mundo, convirtiéndolo en uno de los modelos con mayor cantidad de siniestros.