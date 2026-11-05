¿Qué está pasando en Paraguay? Protestas masivas se desatan luego de que Ueno Bank dejara a millones de usuarios sin dinero

Paraguay Personas se manifiestan en contra del presidente tras cierre de Ueno Bank (EFE)

Un banco dejó de operar en Paraguay, desatando una crisis financiera que ha dejado a millones de personas sin acceso a sus fondos. Tanto la ciudadanía como algunos legisladores exigen la destitución del presidente.

¿Qué está sucediendo en Paraguay?

Ueno Bank, un banco antes conocido como Credicentro, cesó sus operaciones el pasado martes 3 de noviembre por decisión unánime del exdirector del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo. La razón fue la falta de solvencia exigida para operar como institución financiera.

Este banco, que inició operaciones en 2023, es el sexto más popular del país, por lo que su cierre dejó a 60 por ciento de la población sin acceso a sus fondos. Se estima que hay unos 850 millones de dólares de ahorros, incluidos 350 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), entidad gubernamental encargada de administrar el seguro social del país.

Lo que levantó alarmas sobre este cierre fue que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, tiene una historial de intereses en el banco. Peña, junto con su hermano, contaba con acciones en este banco desde su apertura. Además, lo favoreció para el manejo de fondos públicos. El presidente vendió sus participaciones en marzo de 2025. Durante los últimos meses, desestimó preocupaciones sobre la inestabilidad del banco y acusó a medios de buscar crear pánico.

En un comunicado que publicó en respuesta a la crisis de estos días, el presidente afirmó que “entiendo la incertidumbre” pero pidió “serenidad”. Aseguró que a través de una ley devolverá 98% de los fondos y que “el sistema financiero es fuerte”.

A pesar de estas declaraciones, miles de personas salieron a marchar el pasado 4 de noviembre en Asunción para exigir la destitución del presidente. No sólo es la ciudadanía la que pide su renuncia. Esta mañana, miembros del Partido Colorado, el partido gobernante del país y al cual pertenece el presidente, han presentado un documento formal para iniciar un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

El economista Raúl Vera Bogado sustituyó a Carvayo como director del Banco Central luego de que este último renunciara el martes tras el inicio del proceso de resolución. Ocho directivos del Ueno Bank han sido detenidos.