¿Quién es Mariana Morales, esposa de Bobby Pulido? Edad y trayectoria (Edgar Negrete Lira)

El cantante de música tejana, Bobby Pulido, ganó las elecciones del Distrito 15 de Texas con el Partido Demócrata, contra su contrincante Mónica De La Cruz del Partido Republico con un porcentaje de 62.37% ante 37.68%.

Con su victoria, empezó a generarse cierto interés por su vida personal, entre ellos, la esposa actual de Pulido, Mariana Morales.

¿Quién es Mariana Morales?

Mariana Morales es originaria de Ciudad de México, se cansó con Bobby en noviembre de 2018, por lo que este año estarían cumpliendo 8 años de matrimonio; en diciembre de 2019, recibieron a su hijo Rodrigo Pulido Morales, asimismo, Pulido tiene otros 3 hijos de su compromiso anterior con Eliza Anzaldúa.

Morales y Pulido se conocieron en la puesta en escena de la obra teatral Amor eterno, donde ella formaba parte del elenco y del equipo de coreografía.

Mariana mantiene un bajo perfil en ámbito público, no obstante, por un mensaje compartido por su esposo recientemente en redes, se sabe que su edad actual es de 50 años.

¿Quiénes son los hijos de Pulido?

El intérprete de ‘Desvelado’ tiene un total de 4 hijos, 1 de ellos en su matrimonio con Morales y los otros 3 con su expareja Eliza Anzaldúa, con quien estuvo casado hasta 2013.

Rodrigo Pulido Morales, es el más joven de ellos y de su compromiso con Mariana, nació en 2019 y en diciembre de este año estará cumpliendo los 7 años.

De su primer matrimonio, nació en 1996 Remy Pulido, su primogénito; posteriormente llegó Darian Pulido en 1998; y en 2005, nació Trey Pulido, su último hijo con Anzaldúa.

Números de Bobby Pulido en Spotify

De acuerdo con información de la plataforma, Pulido alcanza los 11.4 millones de oyente mensuales y su éxitos más escuchados son:

‘ Develado ’

’ ‘ Se Murió De Amor ’

’ ‘ Le Pediré ’

’ ‘ Ojalá Te Animes ’

’ ‘Enséñame’

Este año, colaboró junto a la agrupación Los Internacionales Váskez De Rolando “El Tiburón” con el sencillo ‘Enséñame’.