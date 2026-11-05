Unas elecciones revolucionarias para mostrar al trumpismo el verdadero rostro de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EFE)

Estados Unidos amaneció este miércoles con la sensación de haber vivido una noche revolucionaria para muchos, y una noche funeraria para otros, empezando por el presidente que convirtió las elecciones de medio mandato en un juicio popular contra sus dos primeros años de gobierno.

El fallo es demoledor: una derrota sin paliativos a su narcisismo autoritario y a los republicanos que le consintieron todos sus exabruptos, no sólo los que ocupan cargos de gobernador o legislador, sino tecnócratas como Elon Musk, que se gastó cientos de millones de dólares para que seguir construyendo ese Estados Unidos, dominado por hombres blancos y poderosos.

Estos son los hitos de una noche electoral como ninguna otra en la historia de Estados Unidos:

1.- Peggy Flanagan: primera mujer indígena que se convierte en senadora federal

Peggy Flanagan (EFE)

Flanagan, perteneciente a la nación ojibwe, que como el resto de pueblos indígenas no fueron reconocidos como ciudadanos estadounidenses hasta 1924. Desde entonces, sólo cuatro hombres nativos han ocupado escaños en la Cámara Alta, pero ninguna mujer. Por tanto, la activista ha roto un doble techo: el del machismo de su propio pueblo y el de la sociedad en general.

Tras ganar su escaño por Minnesota, promueve la aprobación del Justice for Native Survivors of Sexual Violence Act para dar jurisdicción plena a las tribus indígenas en la investigación y persecución de delitos graves en tierras tribales.

2.- Xavier Becerra, primer gobernador de California de origen mexicano

Xavier Becerra

California acaba de elegir a su primer gobernador a su primer gobernador hispano de su historia (en 1875 gobernó durante diez meses el hispano Romualdo Pacheco, pero no fue elegido en las urnas, sino que sustituyó al entonces gobernador republicano Newton Booth, tras renunciar al cargo).

Además de ser elegido en el estado más poblado, Becerra se convierte en el primer gobernador de origen mexicano de la historia de EU (su madre es de Jalisco y su padre de Sacramento, originario de Baja California) y tendrá un mandato de 4 años sobre una población de 39.5 millones, de los que 16 millones son hispanos (la mayor comunidad del país), responsable en gran medida de su histórico triunfo.

En su campaña, advirtió que, si se convierte en gobernador de la cuarta economía del mundo (por encima de la de Japón), se enfrentará a los abusos no sólo del gobierno radical republicano sino de los tecnócratas de Silicon Valley, y gobernará para el pueblo, sin olvidar sus raíces: “Qué gran noche para ser hijo de inmigrantes, Sepan que voy a gobernar para todos, con un inmenso orgullo por de dónde vengo”.

3.- Gina Hinojosa: primera gobernadora de Texas de origen mexicano

Gina Hinojosa (Carlos Ramírez/EFE)

La demócrata, de origen mexicano Gina Hinojosa se convirtió en el rostro del cambio político en Texas al ser elegida la primera mujer y la primera persona latina que gobernará el estado, bastión republicano durante más de 30 años.

Hinojosa (McAllen, 1973), una abogada criada en la frontera con México que entró en la política para evitar el cierre de la escuela pública de su hijo, parecía tener pocas posibilidades cuando anunció su candidatura hace un año, pero acabó venciendo al ‘Goliat’ ultraconservador Greg Abbott, actual gobernador de Texas.

Legisladora de un distrito liberal de Austin desde 2017, Hinojosa fue subiendo en las encuestas a base de una campaña “populista”, como ella misma ha descrito, centrada en la defensa de la educación pública y la ayuda a las familias trabajadoras, pese a apenas tener el apoyo del Partido Demócrata.

“Nunca planeé ser política. Soy una madre que ama a sus hijos, cree en sus maestros, y cree en las escuelas públicas de Texas”, manifestó la política en su discurso, en el que recordó que, desde la junta escolar hasta la Cámara de Representantes, buscaba dar la “oportunidad de tener éxito” a cada niño.

4.- Abdul El-Sayed. Primer musulmán en el Senado

Abdul El-Sayed (EFE)

El peleado escaño al Senado de Michigan lo acabó ganando el candidato demócrata, por lo que El-Sayed se convertirá en enero en el primer senador federal musulmán de la historia de EU (los otros siete legisladores musulmanes que se han sentado en el Capitolio, desde el primero, Keith Ellison, en 2007, lo hicieron en la Cámara de Representantes).

Luego de una campaña de confrontación directa contra la islamofobia de Trump y su supremacismo blanco cristiano, y de soportar las burlas por su nombre, El-Sayed le anunció tras su victoria: “Habibi (en árabe querido mío), a partir de ahora me llamas senador).

Entre sus medidas más revolucionarias, propone abolir el ICE y el fin de las megadonaciones en campaña a candidatos (casi todas para impulsar a republicanos que apoyan bajar impuestos a los ricos).

5.- Keisha Lance Bottoms. Primera gobernadora negra de EU

Keisha Lance Bottoms (EFE)

Georgia eligió como gobernadora a la demócrata Keisha Lance Bottoms, exabogada y jueza que hace historia para las mujeres afroamericanas, que nunca antes habían asumido el liderazgo de un estado en EU.

Bottoms, de 56 años, sucederá el próximo enero en el cargo al actual gobernador republicano Brian Kemp, tras imponerse en la contienda electoral al candidato conservador Richard Lee Jackson, un multimillonario estadounidense, hombre de negocios y fundador de la compañía Jackson Healthcare.

Considerada una de las sorpresas, puesto que partía ligeramente por detrás de Jackson en las encuestas, su victoria devuelve a los demócratas a la gobernación Georgia por primera vez desde 2003.

La figura de Bottoms es diametralmente opuesta al vencido. Curtida en política como exalcaldesa de Atlanta, la ciudad donde nació, cobró notoriedad en la primavera de 2020 con un emotivo discurso en el que exigió el cese de los disturbios tras la muerte del afroestadounidense George Floyd y reivindicando el legado pacífico de Martin Luther King Jr.

Sin embargo, el aumento de la delincuencia y la disminución de los apoyos le impulsaron a no presentarse a la reelección, y pasó a formar parte del equipo del expresidente Joe Biden en la Casa Blanca como asesora principal y directora de la Oficina de Compromiso Público.

6.- Chris Pappas: Primer senador abiertamente gay

Chris Pappas (Chris Pappas for Senate/EFE)

La diversidad fue una de las grandes sorpresas en estas elecciones, el candidato demócrata por New Hampshire al Senado, Chris Pappas, venció a su rival republicano, convirtiendose así en el primer hombre abiertamente gay en el Senado estadounidense.

Pappas se impuso al republicano John Sununu y mantuvo el escaño para la bancada demócrata que hasta ahora ocupaba la senadora Jeanne Shaheen.

Shaheen cederá el relevo a Pappas tras 18 años en el cargo.

Pese a no haber querido hacer bandera en exceso de su orientación sexual durante la campaña electoral, la victoria de Pappas, casado con un hombre, supone un avance tras la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra los derechos de las personas LGTBIQ+, especialmente contra la comunidad trans.

El futuro senador ha sido miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2019.

7.- Byron Donalds: primer gobernador negro de Florida

Byron Donalds (Cámara Representantes EEUU/EFE)

El republicano Byron Donalds se llevó la victoria en Florida tras imponerse al demócrata David Jolly, convirtiendose así con el primer mandatario negro en la historia del estado.

Donalds, representante del movimiento ‘Make America Great Again’ (MAGA) y afín al presidente estadounidense, Donald Trump, se llevó una reñida contienda electoral frente a Jolly, al que superaba por tan solo 150 mil votos, con más del 98% del sufragio escrutado.

El republicano ejerció en los últimos seis años como congresista federal en la Cámara de Representantes, antes de postularse a gobernador.

Su triunfo amplía el dominio republicano en este estado que, hasta el siglo XXI, era considerado bisagra. Donalds será el quinto gobernador conservador consecutivo de Florida desde 1998.

En enero se convertirá en el primer mandatario afroamericano en la historia de Florida y el primero en lograrlo bajo las siglas republicanas a nivel nacional.

8.- Deb Haaland: primera gobernadora indígena

Deb Haaland (EFE)

Nuevo México (o como Trump quería rebautizar, Nueva América), hizo historia al elegir a la demócrata Deb Halland, convirtiéndose así en la primera mujer indígena que ocupa esa posición política en la historia de Estados Unidos.

Halland llegará a la gubernatura tras su paso por la Administración de Biden como secretaria de Interior entre 2021 y 2025, donde fue la primera nativa americana en formar parte del Gabinete estadounidense, principal órgano asesor del presidente conformado en ese entonces por la vicepresidenta Kamala Harris y el resto de titulares de los departamentos federales.

Las prioridades de Haaland, según explica su equipo de campaña, se centran en cuestiones como la salud, la vivienda o la educación, pero también las adicciones, el crimen y la sequía, “desafíos” para los que piden soluciones diferentes a lo habitual.

Asimismo, durante su tiempo como secretaria de Interior, lideró una investigación sobre el legado de los internados que integraron de manera forzosa a niños indígenas, una acción que finalizó con dos informes oficiales y el proyecto ‘Road to Healing’.

Con el foco en ayudar a los pueblos originarios, Haaland incrementó los acuerdos de cogestión de tierras con estos, pasando de 20 a 300, para incorporar el conocimiento indígena en el cuidado del medio ambiente.

También tomó la iniciativa para crear la Unidad de Personas Desaparecidas y Asesinadas, una entidad dentro de su departamento para investigar los casos sin resolver de violencia contra mujeres y pueblos indígenas.