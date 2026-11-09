¿Cuál es la historia de Nvidia, la empresa de Jensen Huang, y por qué no tiene ninguna fábrica?

Nvidia investiga los vínculos del CEO Jensen Huang con Alice Huang. TAIPEI (Taiwán), 09/11/2026.- El letrero con el logotipo de NVIDIA se exhibe en el exterior de la sede de la corporación en Taipéi, Taiwán, el 9 de noviembre de 2026. (Agencia EFE)

La empresa Nvidia pasó de dedicarse enteramente al desarrollo de tarjetas gráficas para videojuegos a volverse un referente en la infraestructura para inteligencia artificial en el mundo. Todo esto, contando con una peculiaridad; la compañía de Jensen Huang, no tiene fábricas propias desde donde se producen sus procesadores.

Fundada en 1993, Nvidia opera mediante un modelo llamado fabless, el cual consiste en el diseño de chips para posteriormente contratar empresas especializadas en la fabricación de los mismos. Esta estrategia ha permitido que las inversiones se concentren en el desarrollo de procesadores, software e investigaciones.

Entre los socios encargados de la fabricación de los chips, se encuentra Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), empresa que es responsable de la mayor parte de la manufactura de los procesadores de Nvidia. La relación se remonta a los inicios de la empresa, en 1993 y se ha convertido en uno de los pilares en la industria tecnológica.

Ahora, con la inteligencia artificial a la cabeza del desarrollo tecnológico global, la demanda de los procesadores Nvidia ha aumentado tanto, que incluso se estima que la empresa ha superado ya los cuatro billones de dólares de capitalización bursátil en 2025.

¿Cómo nació Nvidia y quién es Jensen Huang, su fundador?

La historia de Nvidia comenzó el 5 de abril de 1993, cuando tres ingenieros, Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem, fundaron la compañía en California, Estados Unidos. Los tres emprendedores compartían una idea: las computadoras personales necesitarían procesadores cada vez más potentes para desarrollar gráficos tridimensionales, videojuegos y aplicaciones multimedia. Huang había trabajado en empresas de semiconductores como AMD y LSI Logic, mientras que sus socios aportaron conocimientos relacionados con la arquitectura de procesadores y el desarrollo de sistemas gráficos.

Su primer producto fue el NV1, lanzado en 1995. Este procesador no consiguió el éxito comercial esperado y la empresa tuvo que replantear su estrategia tecnológica para mantenerse en el mercado. En 1997 lanzaron el procesador RIVA 128, el cual logró vender más de un millón de unidades durante sus primeros cuatro meses. Dos años después, en 1999, Nvidia presentó la GeForce 256, comercializada como la primera unidad de procesamiento gráfico o GPU.

Por su parte, el socio fundador Malachowsky sigue trabajando en Nvidia, más de tres décadas después de su fundación y ocupa el puesto de NVIDIA Fellow, una posición técnica de alto nivel, y forma parte del equipo ejecutivo. Curis Priem, a su vez, fue el primer director de Tecnología (CTO) de Nvidia, desde 1993 hasta 2003 y participó en el diseño de las primeras arquitecturas gráficas de la compañía, además de inventar hasta aproximadamente 200 patentes.

Cronología de Nvidia: de los videojuegos a la inteligencia artificial

1993: Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem fundan Nvidia en California.

Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem fundan Nvidia en California. 1995: la compañía presenta NV1, su primer procesador gráfico comercial.

la compañía presenta NV1, su primer procesador gráfico comercial. 1997: lanza RIVA 128, producto que impulsa sus ventas y posicionamiento.

lanza RIVA 128, producto que impulsa sus ventas y posicionamiento. 1998: establece una alianza estratégica con TSMC para fabricar sus semiconductores.

establece una alianza estratégica con TSMC para fabricar sus semiconductores. 1999: presenta GeForce 256 y comienza a cotizar en la bolsa de valores Nasdaq.

presenta GeForce 256 y comienza a cotizar en la bolsa de valores Nasdaq. 2000: adquiere activos de 3dfx, una de sus principales competidoras en el mercado gráfico.

adquiere activos de 3dfx, una de sus principales competidoras en el mercado gráfico. 2006: introduce CUDA, una plataforma que permite utilizar las GPU para realizar cálculos científicos y otras tareas diferentes de los videojuegos.

introduce CUDA, una plataforma que permite utilizar las GPU para realizar cálculos científicos y otras tareas diferentes de los videojuegos. 2012: sus procesadores participan en el entrenamiento de AlexNet, una red neuronal que representa un avance importante para el aprendizaje profundo.

sus procesadores participan en el entrenamiento de AlexNet, una red neuronal que representa un avance importante para el aprendizaje profundo. 2018: presenta la tecnología RTX, que permite realizar trazado de rayos en tiempo real.

presenta la tecnología RTX, que permite realizar trazado de rayos en tiempo real. 2020: adquiere Mellanox, empresa especializada en interconexiones de alto rendimiento, y presenta la arquitectura Ampere.

adquiere Mellanox, empresa especializada en interconexiones de alto rendimiento, y presenta la arquitectura Ampere. 2022: el lanzamiento de ChatGPT acelera el interés comercial por la inteligencia artificial generativa y la infraestructura necesaria para entrenar modelos.

el lanzamiento de ChatGPT acelera el interés comercial por la inteligencia artificial generativa y la infraestructura necesaria para entrenar modelos. 2024: Nvidia presenta Blackwell, una arquitectura diseñada para atender las crecientes necesidades de procesamiento de la IA.

Nvidia presenta Blackwell, una arquitectura diseñada para atender las crecientes necesidades de procesamiento de la IA. 2025: supera por primera vez los cuatro billones de dólares de capitalización bursátil, impulsada por la demanda de infraestructura para inteligencia artificial.

supera por primera vez los cuatro billones de dólares de capitalización bursátil, impulsada por la demanda de infraestructura para inteligencia artificial. 2026: continúa expandiendo su oferta de procesadores y sistemas para centros de datos, con Blackwell Ultra y la siguiente generación Rubin.

¿Por qué Nvidia no tiene fábricas para producir sus propios chips?

Nvidia utiliza un modelo de negocio denominado fabless, término que describe a las compañías que diseñan chips sin poseer las instalaciones donde se fabrican. Es decir que, Nvidia, desarrolla la arquitectura de sus procesadores, define sus características y crea el software para utilizarlos, pero encarga la fabricación a otras empresas.

La razón de esta estrategia está relacionada a evitar gastos que en su lugar utilizan para otras áreas de inversión. Construir una fábrica de semiconductores avanzados requiere inversiones de miles de millones de dólares; desde maquinaria especializada y actualizaciones tecnológicas constantes. Al contratar este servicio, Nvidia evita asumir directamente buena parte de los costos asociados con la construcción y operación de estas instalaciones.

¿Cómo se convirtió Nvidia en una de las empresas más valiosas del mundo?

El crecimiento de Nvidia puede explicarse debido al auge de la inteligencia artificial y el desarrollo de procesadores gráficos y software por parte de la empresa originaria de California. Un ejemplo de esto es que, las GPUs estuvieron asociadas en un principio meramente a los videojuegos y el diseño digital, sin embargo, sus capacidades técnicas, como realizar numerosos cálculos en paralelo, ha permitido que se utilicen en los campos de la investigación y aprendizaje automático.

Dicho de otra forma, cuando las empresas comenzaron a invertir grandes cantidades de dinero en modelos de inteligencia artificial, Nvidia ya contaba con procesadores, herramientas de programación y sistemas preparados para estas tareas. Compañías dedicadas a servicios en la nube y desarrollo de inteligencia artificial comenzaron a adquirir grandes cantidades de sus productos para construir centros de datos.

Es decir que, el negocio de Nvidia, dejó de depender principalmente de la venta de tarjetas gráficas para computadoras personales y para el procesamiento gráfico de videojuegos y pasó a estar impulsado por la infraestructura de procesamiento para inteligencia artificial. Gracias a esto, Nvidia logró superar los cuatro billones de dólares de valor bursátil en 2025.