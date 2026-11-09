Trump admite tras la derrota republicana que sus leyes migratorias son “demasiados duras”

Vuelco electoral en Estados Unidos El presidente Donald Trump en la Casa Blanca (EMILY CURIEL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que él no estaba en la boleta electoral y que, por tanto, la culpa de la cadena de derrotas republicanas, tanto en el Congreso como en los gobiernos estatales, es exclusivamente de los candidatos de su partido. Sin embargo, en una entrevista en el programa 60 Minutos, introdujo una leve autocrítica, aunque sorprendente: la persecución de inmigrantes había llegado demasiado lejos.

“Fue demasiado dura. Creo que quizá siga siendo demasiado dura”, dijo Trump, refiriéndose en particular a los inmigrantes que llevan diez años o más en el país sin haber cometido delitos graves. Fue un reconocimiento sorprendente por parte del presidente de que un tema con el que hizo campaña en 2024 se ha vuelto políticamente tóxico en apenas dos años.

Según señaló CNN al respecto, entre bastidores, Trump ha expresado dudas sobre algunas de las tácticas que su administración ha empleado para detener a migrantes, algunas de las cuales han tenido consecuencias mortales y han provocado una fuerte polémica mediática. Entre ellas, el asesinato del mexicano Lorenzo Salgado en un cruce de calles en Houston, que ocasionó que miles de ciudadanos de origen latino emitieran un voto de castigo contra los republicanos, clave en la doble victoria demócrata en Texas.

En la entrevista que concedió al legendario programa de la CBS, Trump volvió a dar muestras de que vive en una realidad paralela al culpar a los candidatos republicanos por no invitarlo a sus mítines y no aprovecharse de su popularidad, cuando la realidad es que el actual mandatario republicano tiene el nivel de popularidad más bajo de un presidente desde que existen registros.

Su propio arrepentimiento sobre la política migratoria es totalmente contradictorio con sus actos, ya que su primera reacción tras la derrota republicana fue nombrar como jefe de Gabinete a Stephen Miller, el ideólogo de la persecución sin piedad de inmigrantes, quien impulsó la polémica separación de niños de sus padres en la frontera y su posterior encierro como si fueran criminales.