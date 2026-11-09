Al menos 14 muertos tras un incendio en un complejo de apartamentos en China

Incendio en edificio de China causa la muerte de 14 personas (@ElBoletinSV/x)

Al menos 14 personas han muerto por un incendio registrado este domingo en un complejo de apartamentos de la ciudad de Taiyuan, capital de la provincia septentrional china de Shanxi, así lo informó este lunes medios estatales.

El incendio, ocurrido en un complejo de apartamentos situado en el distrito de Yingze, se declaró hacia las 16:59 hora local del domingo y las llamas visibles fueron extinguidas en torno a las 19:00, mientras que las labores de búsqueda y rescate concluyeron aproximadamente una hora y media después.

Las autoridades locales informares que 25 personas permanecen hospitalizadadas, 16 se encuentran en condición estable y otras nueve presentan heridas de mayor gravedad, según la televisión estatal CCTV.

En un primer balance, las autoridades habían señalado que 38 peronas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica, mientras que otras cinco habían fallecido, cifra que después fue actualizada a 14.

Los hospitales continúan atendiendo a los heridos, mientras las autoridades mantienen las labores de asistencia y gestión de las consecuencias del siniestro y prosigue la investigación para determinar las causas del incendio.

El suceso se suma a una serie de incendios mortales registrados en los últimos meses en China, entre ellos el de una empresa textil de la provincia de Cantón en septiembre, que dejó al menos ocho muertos, y el de un carguero en Qingdao ese mismo mes, en el que fallecieron 25 personas.