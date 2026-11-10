Los medios de EU hacen eco del operativo y piden saber circunstancias de la muerte

Muerte de niña en operativo policial en Matamoros

La muerte de Aranza Aidelany Pardo García, la niña estadunidense de 7 años que recibió un disparo en la cabeza durante un operativo policial en Matamoros el pasado 29 de octubre, ha saltado de los medios del sur de Texas a la prensa nacional de Estados Unidos, en los que se refiere que faltan avances para saber las circunstancias exactas de este deceso.

CBS News publicó este lunes una amplia información sobre el caso, mientras que la revista People recogió nuevos detalles del drama de la familia que, según su propia versión, se vio envuelta involuntariamente en la refriega del operativo antinarco.

En tanto, las autoridades federales de Estados Unidos han accionado diferentes medidas. El Departamento de Estado de EU activó el protocolo de emergencia shelter-in-place (refugio en el lugar), para que todos los funcionarios de su consulado en Matamoros permanecieran resguardados dentro de la sede hasta nuevo aviso.

El protocolo fue desactivado la misma noche del jueves 29 de octubre, pero no así la alerta de no viajar a Tamaulipas, que fue ratificada este lunes. Los otros estados mexicanos que se encuentran en nivel 4 de alerta —por el riesgo de violencia, fuego cruzado y narcobloqueos con armas de alto poder— para el Departamento de Estado de EU son Sinaloa, Michoacán y Zacatecas.

La repercusión nacional en EU coincide con nuevos detalles sobre las pesquisas de la Fiscalía de Tamaulipas. El fiscal general del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que los peritajes determinaron que el proyectil extraído del cuerpo de la niña corresponde a un arma larga calibre 7.62 mm.

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó que tres elementos de la Guardia Estatal están siendo investigados por su presunta participación en los hechos. Los tres continúan en activo y ninguno ha sido detenido ni suspendido de sus funciones.

La investigación deberá esclarecer no solo quién disparó, sino también por qué se abrió fuego contra ese vehículo en particular.

La madre solicita asilo

Claudia Edith Pardo García ha reiterado públicamente que el 29 de octubre viajaba con su esposo y sus cinco hijos y que buscaban regresar a su casa en Matamoros (ciudad fronteriza con Brownsville, Texas), utilizando rutas alternativas para evitar los bloqueos del narco y los enfrentamientos que siguieron a la captura de Axel Alfredo Cárdenas, alias El Titán, integrante de la facción Los Ciclones del Cártel del Golfo.

Según la versión de la madre, su presencia en el lugar habría sido casual del todo y su esposo habría descendido de la camioneta durante la refriega para advertir a los policías de que eran civiles y viajaban con niños. La pequeña Aranza recibió un impacto de bala en la cabeza. Su madre también resultó herida en una rodilla y uno de sus hermanos, de 13 años, sufrió lesiones.

La familia sostiene que tuvo que buscar ayuda por sus propios medios y que transcurrieron alrededor de dos horas antes de recibir asistencia médica, debido a las condiciones de inseguridad y los bloqueos en la zona.

Hasta ahora se sabe que las fuerzas de seguridad pública utilizaron dos helicópteros aquel día y que sus ocupantes informaron haber recibido agresiones armadas desde tierra que fueron repelidas.

Por su parte, el fiscal Govea Orozco ha rechazado que la muerte de la niña pueda despacharse como un simple «daño colateral». La investigación deberá determinar si hubo un uso indebido de la fuerza y las posibles responsabilidades penales de los agentes.