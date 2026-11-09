Trump da “practicamente” por terminada la guerra con Irán tras reunión con Catar

Trump en la sala de prensa de la Casa Blanca tras su reiunión con el primer ministro de Catar (EMILY CURIEL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la guerra con Irán está “prácticamente terminada en el plano militar”, tras reunirse en Washington con el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abderrahmán Al Thani, mediador en el conflicto.

El presidente compareció por sorpresa en la Casa Blanca donde aseguró que Irán estaba “militarmente, prácticamente acabado”, aunque advirtió de que Estados Unidos está preparado para volver a atacar.

Previamente, el presidente contó en su red Truth Social que su encuentro con el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani", mediador en las conversaciones con Teherán, fue “excelente”.

Según Trump, países de Medio Oriente como Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait “prefieren mantener el ‘statu quo’”, según él, “la continuación del mayor bloqueo naval de la historia, sumado a la nueva “Operación Puerta de Hierro” (Operation Iron Gate)” para interrumpir las rutas de abastecimiento a Irán.

“Todos han coincidido en que Irán no puede poseer armas nucleares: ¡es un punto innegociable! Si se produjera algún cambio en la situación en Oriente Medio, Estados Unidos está “listo para la acción” y preparado para intervenir”, manifestó.

“No obstante, por el momento, esto parece bastante improbable. Israel, y todo Medio Oriente, se encuentran protegidos frente a los peligros y amenazas que provienen de Irán”, agregó.

Trump considera que están “observando una dinámica positiva hacia el fin de este conflicto”: “Nos aseguraremos de que los intereses de Estados Unidos estén protegidos en todo momento. Una vez concluida esta operación militar, tanto el pueblo estadounidense como el resto del mundo estarán mucho más seguros”.

El presidente de Estados Unidos se pronunció este lunes sobre el conflicto con Irán tras reunirse con el primer ministro de Catar, mediador en las negociaciones, y después de una derrota electoral marcada por el descontento ante la inflación y el encarecimiento de la energía en el contexto de la guerra con Teherán.