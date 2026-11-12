Sheinbaum ante su viaje más estratégico: se lleva a 4 secretarios a China para estrechar lazos sin irritar a Trump

Relaciones México-China La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el presidente chino, Xi Jinping al margen de la 19ª Cumbre de Líderes del G20, en Río de Janeiro, Brasil, el 18 de noviembre de 2024

La presidenta Claudia Sheinbaum hace las maletas para viajar este domingo a China, en su séptimo viaje internacional y, probablemente, el más estratégico de todos, porque pone en juego simultáneamente no solo el futuro de las relaciones de México con China y con Estados Unidos, sus dos mayores socios comerciales, sino también su capacidad para diversificar sus alianzas económicas con el este y el sudeste asiático, el área de mayor crecimiento económico del planeta.

Mientras que sus giras a Brasil (G20, noviembre 2024), Honduras (CELAC, abril 2025), Canadá (G7, junio 2025), Guatemala (Bilateral, agosto 2025), Estados Unidos (Copa del Mundo, julio 2026) y España (Cumbre de Líderes Progresistas, abril 2026) respondieron a compromisos multilaterales de cooperación regional o a foros globales de agenda amplia, el viaje a China combina elementos coyunturales de alto impacto. La agenda estará marcada por su reunión bilateral con el presidente Xi Jinping e incluso por la posibilidad de un encuentro bilateral con Donald Trump o uno trilateral —China-México-EU—, en caso de que el presidente de Estados Unidos finalmente acuda a la cumbre de la APEC.

La misión de cada secretario

No es casualidad que Sheinbaum se lleve a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Shenzhen, la capital tecnológica del gigante asiático, a cuatro pesos pesados de su gobierno: el canciller Roberto Velasco; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz.

Cada secretario tendrá su propia función en este viaje estratégico a China, el primero de un jefe de Estado mexicano en casi una década, desde la visita de Enrique Peña Nieto a la ciudad de Xiamen para participar, en calidad de invitado, en la cumbre de los BRICS, celebrada en 2017.

Roberto Velasco, al frente de Relaciones Exteriores, se encargará de fortalecer el diálogo diplomático con Pekín y evitar que las diferencias comerciales deterioren la relación bilateral. Asimismo, tendrá a su cargo preparar la reunión de Sheinbaum con Xi y el posible encuentro con Trump. Además, deberá recibir el testigo para que México sea el anfitrión de la cumbre APEC en 2028, una decisión ratificada por unanimidad por los 21 países miembros.

Será la segunda vez en la historia que el país acoja este encuentro multilateral, lo que posicionará a México como un puente clave entre las economías de América del Norte y Asia-Pacífico. La primera cumbre en la que participó se celebró en Los Cabos en 2002, durante el gobierno de Vicente Fox.

Marcelo Ebrard, como responsable de Economía, tendrá la difícil tarea de abordar directamente las conversaciones técnicas derivadas de los aranceles que México impuso a China (y, en general, a las mercancías de países sin tratado comercial), además de evitar posibles represalias arancelarias.

También lleva como prioridad en su agenda atraer inversiones de conglomerados industriales chinos —y también asiáticos— en manufactura avanzada y electromovilidad, con especial atención a negociar la integración de insumos chinos bajo las reglas del Plan México, asegurando un mayor valor agregado y una mayor industrialización dentro del país, sin vulnerar los compromisos de México con el T-MEC.

En caso de que Trump muestre interés en reunirse con Sheinbaum o incluso en celebrar un encuentro a tres bandas con Xi, o de que solo se concrete una reunión con la comitiva empresarial estadounidense (encabezada por figuras como Elon Musk), Ebrard actuaría como el interlocutor comercial clave para transmitir a Washington que la relación con Pekín es pragmática y no busca sustituir la integración del T-MEC.

La presencia en la cumbre de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, responde a que la sustentabilidad y la transición ecológica son dos de los pilares temáticos centrales de la agenda de esta edición del Foro. Entre sus objetivos estará atraer a México inversión y financiamiento en energías renovables, electromovilidad e infraestructura verde, así como asegurar que las inversiones industriales extranjeras que lleguen al país operen bajo normativas estrictas de sostenibilidad, descarbonización y gestión eficiente de recursos, de acuerdo con los criterios ecológicos del Plan México.

Asimismo, Bárcena tendrá bajo su responsabilidad fomentar la cooperación técnica con China en materia de gestión de residuos, procesos de reciclaje industrial y tecnologías avanzadas para la mitigación del cambio climático; promover agendas compartidas de preservación ecológica y adaptación ambiental global; y participar en las mesas donde los miembros de la APEC definan políticas sobre regulación ambiental, reducción de emisiones e impacto en las cadenas globales de suministro.

En el caso de Rosaura Ruiz, su condición de responsable del gabinete de Sheinbaum en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación hacía imprescindible su presencia en la cumbre de Shenzhen, considerada el Silicon Valley asiático.

Entre otras misiones, tendrá la de trabajar en conjunto con el equipo de Ebrard para incentivar a las empresas asiáticas no solo a instalar plantas de manufactura en México, sino también centros de investigación, desarrollo e ingeniería. También deberá garantizar que las inversiones extranjeras que se acuerden integren a científicos nacionales, como está estipulado en el Plan México.

Bajo su responsabilidad estará concretar acuerdos bilaterales en sectores prioritarios previamente trabajados con China, como inteligencia artificial, robótica, electromovilidad y desarrollo de semiconductores.

Otro de sus objetivos será impulsar la transferencia de tecnología mediante esquemas de cooperación que permitan a México absorber conocimientos e innovación tecnológica, para pasar de ser un país ensamblador a uno capaz de generar desarrollo tecnológico propio.

Se espera también que Ruiz dé un impulso a la Subcomisión de Ciencia y Tecnología México-China para el intercambio de investigadores, becas y proyectos científicos compartidos entre universidades y centros públicos de investigación. También tiene agendada su participación en las comisiones del Foro APEC enfocadas en economía digital, conectividad y regulación tecnológica, con el objetivo de comenzar a perfilar la agenda de innovación que México coordinará al asumir la presidencia del bloque en 2028.

Habrá, no obstante, una ausencia más que llamativa en la delegación mexicana.

Harfuch se queda en casa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, no forma parte de la comitiva mexicana que permanecerá en China del 15 al 20 de noviembre, pese a que uno de los temas de fricción entre Washington, México y Pekín es el tráfico de precursores químicos para elaborar fentanilo desde China hacia EU, pasando por México, como denuncia reiteradamente el gobierno de Trump.

La ausencia de García Harfuch —quien sí acompañó a Sheinbaum a Canadá en junio de 2025, en el marco de la cumbre del G7, donde se habló de cooperación internacional en materia de seguridad— responde a la propia naturaleza de la cumbre del Foro APEC, centrada casi exclusivamente en el comercio multilateral, la atracción de inversiones, las cadenas globales de suministro, la transición ecológica y la cooperación científica.

Sheinbaum, la equilibrista

El verdadero desafío de la presidenta en suelo chino consistirá en enviar una señal clara de certidumbre al siempre desconfiado Trump, demostrando que México mantiene la disciplina regulatoria del T-MEC y no funciona como una «puerta trasera» para la triangulación de mercancías chinas, mientras sostiene, al mismo tiempo, un diálogo constructivo con Xi.

Para el gobierno mexicano, China representa una fuente indispensable de insumos industriales, inversiones de alto impacto y transferencia tecnológica, necesarias para consolidar los proyectos prioritarios del Plan México.

Por tanto, el desafío consiste en encontrar el equilibrio entre sus relaciones insustituibles con el vecino del norte, al otro lado del río Bravo —y más en tiempos de renovación del T-MEC—, y la necesidad pragmática de reforzar los lazos con el gigante asiático.