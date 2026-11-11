El demócrata Scott Colom ganas las elecciones del Senado en Mississippi

Scott Colom se lleva las elecciones para el Senado en Mississippi (scottcolom.com)

Nuevo golpe a los republicanos, el demócrata Scott Colom ganó este miércoles las elecciones para el Senado de Estados Unidos en representación de Mississippi, esto al derrotar a la republicana Cindy Hyde-Smith, quien buscaba la reelección.

Colom será el primer senador negro del estado desde la era de la Reconstrucción, posterior a la Guerra Civil. Su victoria también les da a los demócratas un impulso en sus empeños por controlar la cámara alta.

Colom, fiscal local, llevó a cabo una campaña agresiva con el fin de aprovechar un difícil ambiente para los republicanos a nivel nacional, y también el hecho de que Mississippi tiene una proporción de votantes negros mayor que la de cualquier otro estado. Hyde-Smith, una firme aliada del presidente Donald Trump, intentaba obtener su segundo mandato completo. Primero fue designada para cubrir una vacante y luego ganó unas elecciones especiales en 2018.

En tiempos de campaña, Colom desafió a Trump a enfrentarlo en un debate. El presidente visitaría el estado uno días después como un último intento de salvar a su aliada republicana.

“Otros tienen miedo. No, yo quiero que responda por qué no publicó los archivos de Epstein, por qué traicionó a los agricultores”, declaró el demócrata a CNN después del mitin. “Escuchen, la realidad es que no tengo miedo, no soy Joe Biden. Estoy listo para actuar. ¡Vamos! Él no lo va a hacer. Él también tiene miedo”, finalizó.