Y tras el escándalo... Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia; deja el cargo tras 33 años al frente de la empresa

Escándalo tecnológico Jensen Huang dejó la dirección de Nvidia tras más de tres décadas al frente de la empresa que revolucionó el mercado de los chips para inteligencia artificial; su salida ocurre en medio de una investigación interna y una crisis que sacudió a la compañía. (EFE)

Jensen Huang renunció con efecto inmediato como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro del consejo de administración de Nvidia, con lo cual puso fin a una gestión de 33 años durante la cual convirtió a la compañía en la empresa más valiosa del mundo y en el principal proveedor de procesadores para inteligencia artificial.

La salida del cofundador de dicha tecnológica se debió a la revelación de que tuvo una relación extramarital con Alice Huang (Huang Le), empresaria china señalada por autoridades estadounidenses como presunta agente de inteligencia china.

En las últimas horas, el consejo de administración evaluaba su futuro tras una investigación interna relacionada con dichos señalamientos, así como preocupaciones de seguridad nacional en Estados Unidos.

“Jensen Huang renuncia como presidente, CEO y miembro del consejo de administración con efecto inmediato”, indicó Bloomberg.

Colette Kress asumirá de manera interina

Tras la salida de Huang, Colette Kress, actual directora financiera (CFO), asumirá de forma interina la dirección de Nvidia mientras el consejo de administración inicia la búsqueda de un sucesor permanente.

Kress forma parte de la empresa desde 2013 y ha sido una de las principales responsables de la estrategia financiera durante el auge de la inteligencia artificial, periodo en el que Nvidia multiplicó su valor de mercado hasta convertirse en una de las compañías más influyentes del mundo.

La salida de Jensen Huang es uno de los cambios de liderazgo más relevantes en la historia reciente del sector tecnológico.

El empresario fundó Nvidia en 1993 y fue el rostro de la revolución de la inteligencia artificial gracias al desarrollo de las GPU que impulsan modelos como ChatGPT y otros sistemas de IA generativa.

Durante las últimas jornadas, las acciones de Nvidia registraron fuertes caídas conforme crecían las versiones sobre un posible relevo en la dirección de la compañía, lo que eliminó cientos de miles de millones de dólares de su valor bursátil._Con información de Bloomberg.