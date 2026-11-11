EU reabre proceso de paz en Abu Dabi, aunque rusos y ucranianos mantienen hostilidad

Las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi (EFE)

Estados Unidos logró este miércoles reabrir en Abu Dabi el proceso de paz entre rusos y ucranianos, estancado desde febrero, aunque ambos bandos no redujeron ni un poco su hostilidad tras casi cinco años de guerra.

“Estos acuerdos requieren tiempo. Son difíciles. Cuando hicimos los Acuerdos de Abraham, nos llevó tres años y medio”, admitió este miércoles Jared Kushner, emisario de la Casa Blanca, en conferencia de prensa.

A pesar de las dificultades, los mediadores no cesan en su empeño y viajarán a Moscú para mantener consultas con el presidente ruso, Vladímir Putin -en la primera mitad del jueves, según el Kremlin-. Kushner confía en lograr allí “más progresos”, ya que ve “oportunidades” de llegar a un acuerdo de paz. Para ello, seguidamente se reunirá en Dublín con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

El único logro consagrado fue el preacuerdo para una canje masivo de prisioneros de guerra, cuyo número -se especuló con que podrían superar los mil soldados por bando- se conocerá próximamente, según explicaron ambos bandos.

La seguridad por delante de la paz

Rusia se salió con la suya y en Abu Dabi las conversaciones se centraron no tanto en detener los combates como en la necesidad de una nueva arquitectura de seguridad para Europa. “El mundo necesita un nuevo sistema de seguridad”, ya que el actual, en vigor desde la Conferencia de Yalta de 1945, “funciona muy mal”, manifestó Vladímir Medinski, jefe de la delegación rusa, al término de las dos jornadas de reuniones.

A su consideración, la guerra en Ucrania fue una confirmación de la urgencia de entablar negociaciones multilaterales, ya que Moscú envió propuestas, al respecto, a EU y la OTAN a finales de 2021, meses antes de que comenzaran los combates, pero estos las rechazaron.

El asesor de Putin precisó que Moscú y Washington habían encontrado “algunos puntos de entendimiento” en este asunto. “Esta conversación, sin duda, continuará. Europa necesita un sistema de seguridad moderno, renovado, justo, que no perjudique a ciertos países”, agregó.

“En cuanto a las cuestiones territoriales, cada centímetro de nuestro territorio será recuperado por Rusia. De una forma u otra”, afirmó, en una demostración de que Moscú mantiene la pólvora seca.

Eso sí, Kushner precisó que “la implementación de la seguridad en la posguerra no se producirá hasta que se llegue a un acuerdo sobre los territorios y sobre todas las demás cuestiones bilaterales”.

Zelenski insiste en bajar las armas

Por su parte, desde la distancia, Zelenski se mantuvo inflexible e insistió en que lo primero es cesar los combates y concretar las garantías de seguridad para su país.

“Las partes hablaron de sus puntos de vista sobre las garantías de seguridad, y es necesario que el primer paso sea poner fin a la guerra y ofrecer garantías de seguridad para Ucrania”, enfatizó Zelenski tras hablar desde Copenhague con sus negociadores por teléfono en presencia de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Al respecto, el líder del equipo negociador y jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Rustem Umérov, afirmó que sigue habiendo “diferencias sustanciales” entre las partes. “Tenemos por delante un trabajo muy complicado, pero existe potencial para continuar el proceso de negociación”, expresó.

El más optimista fue David Arajamia, figura muy cercana a Zelenski y también presente en Abu Dabi, quien aseguró: “Creo que tenemos un buen impulso para encontrar una solución antes de que llegue el Año Nuevo”.

Europa, parte de las conversaciones

Otro de los asuntos que separa a ambas partes es la participación europea en las negociaciones. Representantes de la Unión Europea (UE), de la OTAN y de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido mantuvieron consultas con los enviados de Ucrania y EU.

Precisamente, Kushner adelantó que “uno de los objetivos de la reunión en Moscú será explorar la posibilidad de involucrar a los europeos para que las conversaciones adopten un formato multilateral”.

“Si Europa identificara a una persona para hablar en su nombre, eso sería un logro más grande que conseguir que los rusos les incluyan en las negociaciones”, comentó, en línea con Arajamia, quien subrayó que “Ucrania es parte de Europa y los países europeos tienen que estar sentados a la mesa con nosotros”.

Por el momento, Moscú se ha negado al considerar que la UE es parte en el conflicto, aunque no cerró del todo la puerta. “Cuando haya una propuesta concreta, entonces la estudiaremos. Mientras, considero que les vendría bien aprender de los emisarios americanos por su sentido común y deseo de lograr la paz”, afirmó Medinski.

Además, les acusó de no presentar “ni una sola iniciativa o propuesta de paz”. “No entendemos muy bien sobre qué podemos hablar con ellos”, añadió al mismo tiempo que los calificó de “turistas” y les instó a “entrar en razón” antes de sumarse a las negociaciones.