Ucrania afirma que Rusia acumula 1.6 millones de bajas desde el inicio de la invasión

Andrí Sibiga cuestiona las aspiraciones de Vladímir Putin

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, afirmó que Rusia acumula alrededor de 1.6 millones de bajas militares, entre soldados muertos y heridos, desde que comenzó la invasión a territorio ucraniano en febrero de 2022.

En una publicación en la red social X, el funcionario cuestionó al presidente ruso, Vladímir Putin, por plantear durante las negociaciones de paz una reorganización de la arquitectura de seguridad europea. Sibiga comparó sus aspiraciones con las de los dirigentes que definieron el orden internacional al término de la Segunda Guerra Mundial.

“En sus sueños, se ve a sí mismo en Yalta en 1945”, escribió, en alusión a la reunión en la que Iósif Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt discutieron la distribución del poder después del conflicto mundial.

El canciller ucraniano sostuvo que Rusia no está en condiciones de plantear cambios de esa magnitud, pues, según sus declaraciones, no ha conseguido los principales objetivos militares de la invasión, entre ellos tomar el control de toda la región del Donbás.

También ironizó sobre los avances del Ejército ruso en la región de Zaporiyia y mencionó que, después de varios años de enfrentamientos, sus fuerzas continúan intentando tomar la localidad de Mala Tokmachka.

Sibiga agregó que solamente durante octubre Rusia habría registrado 54 mil 400 bajas, mientras que Ucrania consiguió recuperar más territorio del que las fuerzas rusas lograron ocupar durante ese periodo.

Ante este escenario, el funcionario consideró que la posibilidad de negociación de Putin debería limitarse a establecer un alto el fuego a lo largo de la actual línea de contacto, en lugar de buscar acuerdos sobre zonas de influencia en Europa.

Ucrania rechaza modificar la seguridad europea

El ministro sostuvo que Europa no necesita establecer un nuevo orden de seguridad, sino poner fin a la ofensiva rusa, a la que señaló como una amenaza para la estabilidad del continente.

Sus declaraciones se producen después de que Rusia y Estados Unidos retomaran la posibilidad de modificar la arquitectura de seguridad europea durante las conversaciones trilaterales de paz, mediadas por Washington y reanudadas esta semana en Abu Dabi.

La propuesta ha generado escepticismo entre dirigentes europeos, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra.