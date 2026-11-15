Sismo en Chile: ¿cuál fue la magnitud y dónde fue el epicentro del temblor? (Pexels)

Durante la noche del sábado 14 de noviembre, un sismo sacudió a Chile cuyo epicentro estuvo registrado a unos 368 kilómetros de la localidad de Guamblin, presentando una profundidad de 10 kilómetros.

¿De cuánto fue la magnitud del sismo en Chile?

Según los informes preliminares del Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrido en Guamblin alcanzó una magnitud de 4.8 y se registró alrededor de las 23:17 horas en horario local.

¿Cuáles fueron las coordenadas del epicentro?

El CSN también detalló que las coordenadas exactas del epicentro del movimiento telúrico se ubicaron a -44.28 grados de latitud y -79.65 grados de longitud.

¿Por qué tiembla demasiado en Chile?

Chile concentra una de las actividades sísmicas más intensas de América debido a su ubicación geográfica y geotectónica, ya que se sitúa dentro de una zona de alta acumulación de energía generada por la convergencia de la placa de Nazca y la placa Sudamericana en la denominada zona de subducción.

Aunado a ello, el país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde se concentra la mayor cantidad de volcanes y temblores del planeta.

Esta franja alberga al menos el 75% de los volcanes existentes en el mundo, incluyendo más de 450 estructuras volcánicas y es donde ocurre cerca del 90% de la actividad sísmica a nivel mundial.

El Cinturón de Fuego del Pacífico abarca toda la costa del océano Pacífico, iniciando en Chile y pasando por Centroamérica, México y Estados Unidos, recorriendo las Islas Aleutianas para posteriormente descender por las costas de Rusia, Japón, Taiwán y Filipinas hasta llegar a Nueva Zelanda.