Al estilo “Black Mirror”, operación salvadoreña en Haití utiliza perros robots para atacar bases de pandillas

Perros robot utilizados en la operación para recuperar el estadios Sylvio Cator (Especial)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que fuerzas salvadoreñas y haitianas tomaron con ayuda de perros robots, el control del estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, como parte de una operación conunta en el marco de un acuerdo bilateral entre ambas naciones.

Inaugurado en 1953 y con capacidad para 10 mil personas, el Sylvio Cator cayó en 2024 en manos de las pandillas que controlan una gran parte del territorio de la nación más empobrecida de la región.

Dicha operación recordó a usuarios de redes sociales a un episodio de “Black Mirror”, ambientado en un mundo postapocalíptico donde las personas deben huir de perros robóticos.

Bukele precisó que establecerán una base de operaciones en el complejo para avanzar hacia zonas bajo el control de las pandillas.

“Ahora tenemos la ventaja sobre el terreno”, manifestó el líder salvadoreño en su cuenta de X. Durante el operativo, los uniformados encontraron varios cráneos humanos en el interior del Sylvio Cator.

Asimismo, instó a los integrantes de las bandas armadas a abandonar las inmediaciones antes del inicio de la ofensiva y advirtió que quienes permanezcan para enfrentarse a las fuerzas conjuntas “tendrán que asumir las consecuencias”.

Haití asegura recuperar control territorial con ayuda de El Salvador

El primer ministro de Haití, Aliz Didier Fils-Aimé, agradeció el apoyo de las tropas salvadoreñas y de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en la lucha contra las bandas armadas que, según indicó, está ayudando a su gobierno a “recuperar el control del territorio”.

“Saludo el compromiso de las fuerzas salvadoreñas en la lucha contra las pandillas. La contribución de la Fuerza de Supresión de Pandillas, de la Policía Nacional de Haití, de las Fuerzas Armadas de Haití y de nuestros socios internacionales nos ha permitido reforzar nuestras operaciones sobre el terreno, recuperar control territorial y restablecer la autoridad del Estado”, escribió Fils-Aimé en su cuenta de X.

Esta manifestación se produjo en momentos en que han ocasionado roces entre Estados Unidos y El Salvador luego de que el encargado de Negocios estadounidense en Haití, David Howell, se quejara ante el primer ministro de la falta de coordinación de los salvadoreños con la GSF en las operaciones contra las bandas armadas, según reveló el medio Axios, mientras la población civil aplaude la presencia de los centroamericanos.

Bukele envió en octubre a más de 2 mil soldados a Puerto Príncipe con el pretexto de ayudar en la búsqueda de cuatro militares de esa nacionalidad que formaban parte de la GSF y que están desaparecidos desde el 18 del mismo mes, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.

“Mi reconocimiento al presidente Nayib Bukele por su apoyo y su compromiso en la lucha nacional contra las pandillas”, precisó Fils-Aimé, y añadió: “Haití, El Salvador, GSF: ¡el mismo combate, la misma determinación! La colaboración continúa. Las pandillas no tendrán sueño”.

Las operaciones de las fuerzas del orden se implementaron en diversas zonas de la región metropolitana de Puerto Príncipe, entre ellas Martissant, en la entrada sur de la capital, cerca del municipio de Carrefour, donde se dice que están refugiados desde hace varios días jefes de pandillas como Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, líder de la banda armada 400 Mawozo.

El domingo las fuerzas salvadoreñas y haitianas atacaron desde helicópteros la residencia y cuartel general de Wilson Joseph, Lanmò San Jou, líder de la pandilla 400 Mawozo, conocida como Casa de la Muerte, en las afueras de la capital.

El mandatario salvadoreño confirmó la operación y publicó videos del bombardeo.

El primer ministro visita Kenscoff

Por su parte, el primer ministro visitó Kenscoff, una zona agrícola al suroeste de Puerto Príncipe que ha sufrido varias masacres a manos de las bandas armadas, la más reciente de ellas el pasado agosto, con al menos 47 muertos.

“Existe una alianza, iniciada hace tres semanas, entre el Gobierno haitiano y Bukele. Va a dar resultados. Va a dar resultados”, manifestó Fils-Aimé entre los aplausos del público, formado por víctimas directas de las pandillas.

El jefe del Gobierno visitó centros escolares, se reunió con los notables del municipio, visitó la comisaría y habló con miembros de la comunidad.

Asimismo, apoyó la reactivación agrícola de Kenscoff mediante la distribución de insumos, fertilizantes, semillas de pimientos, puerros, zanahorias y coles, así como de herramientas para el campo.

“En todas partes se perfilan señales de un nuevo comienzo. Kenscoff se levanta, y el Estado está al lado de su población para acompañar esta dinámica de renovación. La renovación de Kenscoff comienza con sus habitantes, su valentía y su voluntad de reconstruir. El Estado pretende caminar a su lado”, destacó.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, afirmó, en una entrevista en Madrid, que Fils-Aimé viajará a El Salvador a mediados de noviembre para discutir el futuro del contingente del país centroamericano desplegado en Haití, sobre cuyo retorno no hay todavía una fecha fijada.