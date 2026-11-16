China era más pobre que México… y así se convirtió en la segunda gran potencia económica del Mundo

China El crecimiento substancias del país en las últimas décadas fue el resultado de reformas económicas. (Wikipedia Commons/EFE)

Los gobiernos de México y China se reúnen hoy para hablar sobre la cooperación económica entre ambos países, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). En este contexto, es importante destacar los pasos que ha tomado el país asiático para llegar a convertirse en la superpotencia global que es hoy en día.

¿Cómo se convirtió China en uno de los países más ricos?

En 1949, Mao Zedong puso un fin al modelo semicolonial que afectó a China durante muchos años con la revolución. Se consolidó la República Popular de China bajo el mando del Partido Comunista de China.

Mao instauró una economía planeada, similar a la de la Unión Soviética, cuyo objetivo era que el país se pudiera sustentar sólo, debido a bloqueos con el mercado internacional. Este modelo centralizado significaba que gobierno fijaba los precios del mercado. Los resultados fueron inestables.

A esto se sumaron las dificultades del denominado Gran Salto Adelante, entre 1958 y 1962, proceso que resultó en una hambruna que cobró la vida de 45 millones de personas. Las dificultades continuaron con eventos como ruptura sino-soviética. En 1976, Mao Zedong falleció a los 82 años y Deng Xiaoping fue escogido como su sucesor. Con él China comenzó un proceso de industrialización masiva y apertura económica que le dieron un giro al país.

Las reformas económicas de apertura se caracterizaron por su aplicación gradual, a diferencia de la “terapia de shock” aplicada por la Unión Soviética tras la caída del muro de Berlín, lo cual llevó a un periodo de crisis económica.

La economía de mercado se probó primero en puntos experimentales. A inversionistas extranjeros se les daba incentivos de impuestos en zona económicas especiales (denominadas “jingji tequ” en chino mandarín). El resultado fue que poco a poco la inversión extranjeradirecta (IED) aumentó.

La masacre de Tiananmén en 1989 enfrió esta inversión extranjera, pero el proyecto continuó durante la década de 1990. Fue durante este periodo que China pasó a ser conocida como la “fábrica global” y la etiqueta “Hecho en China” se se volvió ubicua, pues muchas empresas comenzaron a mover sus fábricas al país.

Desde entonces, el tamaño de la economía de China ha logrado duplicarse cada 8 años y mantenerse estable a través de crisis como la que experimentaron muchos países en 2008. Se piensa que en dos años habrá superado a Estados Unidos como la economía más grande del planeta.

¿Cómo se compara hoy en día la economía de México con la de China?

Mientras que China ha crecido exponencialmente, México ha tenido que reencontrarse después de una serie de malas decisiones económicas, principalmente la deuda e inflación que caracterizaron la década de los ochenta, la crisis de 1994 y el lento crecimiento de la economía después del Tratado de Libre Comercio.

En 1980, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de China era de alrededor de 195 dólares, mientras que el de México rondaba los 3 mil 500 dólares, es decir, el mexicano promedio era más de 15 veces más rico que el chino.

Hoy en día, ambos países se encuentran en una posición comparable en cuanto a PIB per capita se trata (México en el puesto 76 y China en el 77 según datos del 2025), con alrededor de 16 mil dólares. Aunque por PIB general China se encuentra en segundo puesto mientras que México está en el número catorce.