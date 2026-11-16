El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este lunes con imponer aranceles “pesados” a México si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no detiene el avance de la caravana migrante que salió de Tapachula, Chiapas, y busca llegar a territorio estadounidense.

Antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One, el republicano aseguró que no permitirá el ingreso de los migrantes a su país y sostuvo que las autoridades mexicanas se comprometieron a frenar su avance.

“No se les permitirá entrar y México los detendrá. Y, como saben, dijeron que los iban a detener. Y si no los detienen, vamos a imponer fuertes aranceles a México”, manifestó Trump ante medios de comunicación.

La advertencia ocurre cuatro días después de que el mandatario estadounidense amenazara con duplicar los aranceles a productos nacionales si no frenaba las caravanas migrantes.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que ninguna caravana ha llegado a la frontera norte desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025.

De acuerdo con los reportes, la caravana denominada ‘Dios con nosotros’, integrada por alrededor de 2 mil personas, salió de Tapachula el pasado 10 de noviembre.

Sus integrantes buscan llegar a la CDMX para solicitar apoyo del gobierno federal y posteriormente continuar su camino hacia el norte, para buscar ingresar al país norteamericano.