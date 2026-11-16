Rusia reporta el derribo de mil 336 drones ucranianos

Drones

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que, mil 336 drones ucranianos fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea rusa durante la noche del domingo, considerado como una de las mayores ofensivas contra territorio ruso desde el inicio de la guerra.

Los drones golpearon objetivos en 15 regiones de la parte europea de Rusia, entre ellos una refinería en la región sureña de Rostov, y en la península de Crimea.

El alcalde de Moscú comunicó que 191 drones fueron derribados cuando se aproximaban a la capital, en un operativo que se extendió desde las 17:00 horas del domingo hasta las 8:00 horas del lunes (horario local).

Los ataques provocaron incendios en instalaciones industriales. El canal de Telegram Astra reportó un siniestro en una refinería de la localidad de Azov, situada a orillas del río Don, en Rostov.

En cambio, el gobernador Yuri Sliusar, confirmó que 4 complejos industriales registraron incendios, aunque no precisó cuáles fueron alcanzados. También mencionó daños en 2 subestaciones eléctricas y un puente.

La escalada de ataques ocurre después de que Moscú rechazara declarar una tregua energética dentro de las recientes conversaciones tripartitas celebradas en Abu Dabi. Asimismo, coincide con los preparativos de una reunión fijada para este jueves en China entre el presidente ruso, Vladímir Putin; el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el dirigente chino, Xi Jinping.

Con información de EFE