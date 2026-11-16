Nvidia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compró hasta un millón de dólares en títulos de la empresa tecnológica Nvidia una semana antes de que su administración anunciara cambios en las restricciones para comercializar algunos semiconductores con China, informó el diario The Washington Post.

La adquisición formó parte del incremento de las inversiones de Trump en la compañía. Según la revisión de sus declaraciones financieras realizada por el periódico, al cierre de agosto de 2025 sus acciones en Nvidia tenían un valor estimado de entre 13 y 62 millones de dólares.

Esta cantidad equivale un aumento considerable respecto a finales de 2024, cuando su tenencia en la firma oscilaba entre 615 mil y 1.3 millones de dólares en títulos.

¿Cómo fue la compra de Trump de acciones de Nvidia?

En diciembre de 2025, el gobierno estadounidense anunció que autorizaría a Nvidia a comercializar sus procesadores H200 con clientes aprobados en China, bajo la condición de entregar al Estado 25 por ciento de los ingresos obtenidos por esas operaciones.

De acuerdo con la publicación, Trump realizó la compra de acciones el 6 de enero de este año, 7 días antes de que el Departamento de Comercio formalizara la flexibilización de las restricciones comerciales.

Por otro lado, la Casa Blanca respondió a través de un comunicado que Trump “no elige ni negocia acciones individuales” y que su portafolio financiero “es gestionada por administradores financieros independientes”.

Las operaciones bursátiles del mandatario desde que regresó a la Casa Blanca, han generado cuestionamientos de legisladores demócratas y organizaciones civiles, debido a la probabilidad de que sus intereses económicos coincidan con decisiones adoptadas por su gobierno.Con información de EFE