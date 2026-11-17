León XIV se despide de Perú El papa León XIV llega a la Base Aeronaval del Callao para su despedida este lunes, en Callao (Perú). Foto: EFE (German Falcon/EFE)

Tras su paso por Sudamérica, el Papa León XIV volvió a ser cuestionado sobre una posible visita a México, el país latinoamericano con más feligreses católicos en el mundo. Luego de que hace unos días, se dieran reportes equivocados de un viaje confirmado, el pontífice abrió la posibilidad de llegar a tierras nacionales, algo que no ocurre desde hace más de una década, cuando el Papa Francisco estuvo en diferentes entidades.

¿Qué dijo León XIV sobre una posible visita a México?

El papa León XIV abrió nuevamente la posibilidad de visitar México y aseguró que su llegada al país podría concretarse en el futuro. Durante una conversación con periodistas a bordo del avión papal, este martes 17 de noviembre de 2026, el pontífice respondió a una pregunta sobre la expectativa de los mexicanos por recibirlo y dejó un mensaje de esperanza para los fieles que esperan su visita.

“Claro que sí. He estado en Guadalupe varias veces. Pueden soñar, pero no se despierten demasiado pronto… Iré, iré”, expresó el Papa, en respuesta a un periodista que le preguntó si los mexicanos podían tener la esperanza de recibirlo en territorio nacional, particularmente en el santuario de la Virgen de Guadalupe. La declaración fue realizada durante el vuelo de regreso a Roma, después de concluir su gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú.

La respuesta representa una señal favorable sobre el interés de León XIV por visitar México; sin embargo, no significa que exista una fecha confirmada ni un itinerario oficial. El propio pontífice evitó precisar cuándo podría realizarse el viaje, por lo que todavía será necesario esperar un anuncio de la Santa Sede.

¿Por qué habló de México durante su regreso de Sudamérica?

La pregunta surgió después de que uno de los periodistas le recordara que había visitado a Nuestra Señora de Guadalupe durante su estancia en Uruguay y le comentara que los mexicanos tienen muchas expectativas de recibirlo. El reportero le preguntó directamente si también podía esperarse una visita a México.

Es importante aclarar que la referencia a Guadalupe en Uruguay corresponde a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Casavalle, Montevideo, donde León XIV sostuvo un encuentro con la comunidad el 7 de noviembre. No se trató de una visita a la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México.

¿Cuándo podría visitar México el papa León XIV?

Por el momento, no existe una fecha oficial para la visita del pontífice a México. En la misma conferencia de prensa, León XIV explicó que los viajes apostólicos de 2027 todavía se encuentran en proceso de planificación y que el único confirmado hasta ese momento era Corea del Sur, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud