United Airlines

United Airlines enfrenta una interrupción generalizada de sus sistemas informáticos que obligó a la aerolínea estadounidense a detener temporalmente sus operaciones de salida.

La compañía confirmó el incidente a través de una publicación en sus redes sociales y señaló que sus equipos técnicos trabajan para restablecer los servicios cuanto antes. También ofreció disculpas a los pasajeros por los inconvenientes ocasionados.

La falla en United Airlines llega apenas unos días después de que una suspensión del tráfico aéreo ordenada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) provocara cancelaciones y retrasos en distintos aeropuertos del país.

¿Qué provocó la falla en los sistemas de United Airlines?

La interrupción tecnológica alcanzó diferentes plataformas internas de United Airlines, incluidas aplicaciones utilizadas por los pilotos para desarrollar sus actividades y mantener la comunicación con otros integrantes de las tripulaciones.

Uno de los problemas más relevantes estaba relacionado con la imposibilidad de proporcionar los pesos finales de las aeronaves antes de los vuelos de salida.

La información sobre el peso permite establecer parámetros necesarios para calcular las condiciones de despegue y comprobar que la aeronave opere dentro de los límites establecidos.

Qué vuelos de United Airlines están afectados por la interrupción

La aerolínea delimitó el alcance del incidente al confirmar que los problemas afectan los vuelos de salida.

En cambio, las aeronaves que ya estaban en el aire continuaron operando sin verse perjudicadas por esta falla. Tampoco se reportaron afectaciones en los vuelos de United Express.

La interrupción no representa una paralización absoluta de todos los servicios de la compañía, aunque sí compromete una etapa central de la operación aeroportuaria.

Por el momento, la información proporcionada por la compañía no precisa cuántos vuelos resultaron afectados, cuántos pasajeros experimentaron inconvenientes ni cuánto tiempo podría tomar la recuperación completa de sus sistemas.